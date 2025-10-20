- Hoy:
Olvídate del Xiaomi 15T Pro con este Honor con chip Snapdragon, cámara 200MP y batería que carga en 15 minutos
El nuevo Honor 400 Pro se ha convertido en el rival más duro para Motorola, Samsung y Xiaomi. Tiene una configuración impresionante y su precio no es descabellado.
Xiaomi acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos de gama alta: Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 15T Pro, dos modelos con cámaras LEICA, procesadores avanzados y una batería generosa. Sin embargo, estos equipos no ha podido superar al último lanzamiento de Honor, la marca china que se ha propuesto dominar el mercado.
Y es que el nuevo Honor 400 Pro no solo tiene un procesador potente, sino una configuración bastante eficiente y cámaras de 200MP con calidad 4K. ¿Vale la pena este smartphone chino? Aquí te vamos a revelar las especificaciones de este poderoso Android.
Honor 400 Pro: ficha técnica completa
Para empezar con el análisis del Honor 400 Pro debemos hablar de la pantalla. En este caso tenemos un panel de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con resolución 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de reflejo de 130Hz y un brillo máximo de 5000 nits.
Si hablamos de potencia para juegos y aplicaciones, este Honor 400 Pro tiene una buena performance gracias a su chip Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RM, 512GB de memoria y una potente barería de 5300 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Honor 400 Pro. Foto: Honor
Sin embargo, el mejor apartado del Honor 400 Pro es el juego de cámaras con calidad 4K: lente de 200MP con OIS, lente Telefoto 3X de 50MP, lente ultra gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Videos en alta definición y fotografías con calidad de estudio fotográfico.
Lo mejor de este Honor 400 Pro es el precio, ya que actualmente cuesta, 2770 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 800 dólares.
