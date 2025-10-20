0
EN DIRECTO
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Olvídate del Xiaomi 15T Pro con este Honor con chip Snapdragon, cámara 200MP y batería que carga en 15 minutos

El nuevo Honor 400 Pro se ha convertido en el rival más duro para Motorola, Samsung y Xiaomi. Tiene una configuración impresionante y su precio no es descabellado.

Daniel Robles
El Honor 400 Pro es un smartphone de gama alta que supera al Xiaomi 15T Pro, Galaxy S25FE y Motorola Edge 60 Pro. Además, su precio es el más bajo.
El Honor 400 Pro es un smartphone de gama alta que supera al Xiaomi 15T Pro, Galaxy S25FE y Motorola Edge 60 Pro. Además, su precio es el más bajo. | Foto: composición/gsmarena.com
COMPARTIR

Xiaomi acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos de gama alta: Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 15T Pro, dos modelos con cámaras LEICA, procesadores avanzados y una batería generosa. Sin embargo, estos equipos no ha podido superar al último lanzamiento de Honor, la marca china que se ha propuesto dominar el mercado.

Y es que el nuevo Honor 400 Pro no solo tiene un procesador potente, sino una configuración bastante eficiente y cámaras de 200MP con calidad 4K. ¿Vale la pena este smartphone chino? Aquí te vamos a revelar las especificaciones de este poderoso Android.

El HONOR X8b es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos en el 2025.

PUEDES VER: 512GB, chip GAMER y triple cámara de 108MP: este 'clon' de iPhone 16 Pro tiene Android y cuesta un sencillo

Honor 400 Pro: ficha técnica completa

Para empezar con el análisis del Honor 400 Pro debemos hablar de la pantalla. En este caso tenemos un panel de tipo AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con resolución 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de reflejo de 130Hz y un brillo máximo de 5000 nits.

Si hablamos de potencia para juegos y aplicaciones, este Honor 400 Pro tiene una buena performance gracias a su chip Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12GB de RM, 512GB de memoria y una potente barería de 5300 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Honor 400 Pro

Este es el Honor 400 Pro. Foto: Honor

Sin embargo, el mejor apartado del Honor 400 Pro es el juego de cámaras con calidad 4K: lente de 200MP con OIS, lente Telefoto 3X de 50MP, lente ultra gran angular de 12MP y selfie de 50MP. Videos en alta definición y fotografías con calidad de estudio fotográfico.

Lo mejor de este Honor 400 Pro es el precio, ya que actualmente cuesta, 2770 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 800 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Yape te da DESCUENTO de 450 soles para que renueves tu teléfono por este Honor de 256GB y batería 5300 mAh

  2. Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú, precio en soles y todas sus características

  3. Tiembla Apple | El nuevo Oppo superará al iPhone 17 Pro: cámara 200MP, 7500 mAh y pantalla 2K

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano