3 teléfonos Android que serán igual o más potentes que el Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi sorprendió al mundo y opacó totalmente la llegada del iPhone 17 Pro Max con su nuevo teléfono premium, el cual este 2025 fue bautizado como Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5, también conocido como SD Elite Gen 2, además de un juego de cámaras LEICA y una poderosa batería de 7500 mAh.

Sin embargo, si bien el Xiaomi 17 Pro Max es el primer teléfono en tener este chip Snapdragon 8 Gen 5, lo cierto es que no será el único y ya se tienen previstos otros equipos que tendrán el mismo chip y una configuración igual o más avanzada.

Honor, Oppo y Samsung son tres de las marcas más populares en el mundo y cada una de ellas se alista para el lanzamiento de su nuevo teléfono de gama alta y premium. Hoy conocerás los tres modelos que competirán con el Mi 17 Pro Max.

Ficha técnica de los nuevos rivales del Xiaomi 17 Pro Max

Honor Magic 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra y Galaxy S26 Ultra, son los tres nuevos teléfonos que competirán de igual a igual con el poderoso Xiaomi 17 Pro Max que se lanzó hace solo algunos días. Conoce las especificaciones más destacadas de cada uno.

Honor Magic 8 Pro

Este teléfono llega con el Snapdragon 8 Elite Gen 5. En cuanto a cámara, podría incluir una configuración triple con: sensor principal de 50 MP (1/1.3"), ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo tipo periscopio de 200 MP (1/1.4") con zoom óptico, posiblemente equivalente a 85 mm.

La batería es de 7,000 mAh o incluso más, con carga rápida al menos de 80 W o 100 W, y además se ha filtrado un botón dedicado para funciones de IA. En memoria interna, podría venir con versiones de 12 GB o 16 GB de RAM, y almacenamiento de hasta 1 TB. Precio: 1100 a 1300 dólares.

Oppo Find X9 Ultra

Este teléfono será anunciado dentro de poco tiempo y se sabe que tendrá un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. En relación con sus caraceterísticas tenemos 16GB de RAM, 1TB de memoria y una batería de 7000 mAh con carga de 100W y 50W de forma inalámbrica.

Respecto a cámaras, este teléfono tendrá un lente principal de 200 MP (sensor tipo 1/1.1"), acompañado de cámara de 50MP, gran angular de 50MP y selfie de 50MP. El precio de este equipo será de 1200 y 1500 dólares.

Este es el Oppo Find X9 Ultra. Foto: Weibo.

Galaxy S26 Ultra

Según los rumores más sólidos, el flagship de Samsung conservará el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con versiones de 12 GB y 16 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB a 1 TB en UFS 4.0.

En cuanto a cámara, se espera un sensor principal de 200 MP con una apertura más amplia (~f/1.4), acompañado de una cámara ultra gran angular de 50 MP y al menos un periscopio de 50 MP (con zoom ~5x), además de otros teleobjetivos menores.

La batería sería de 5,000 mAh, aunque con mejoras en carga: se habla de carga por cable de 60 W, carga inalámbrica de 25 W y reversa. En cuanto al precio de lanzamiento, si se mantiene la estrategia premium de Samsung y comparando con generaciones anteriores, podría ubicarse entre 1400 y 1700 dólares.