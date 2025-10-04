- Hoy:
Olvídate del iPhone 17 Pro: Este Xiaomi tiene pantalla de 144Hz, 1 Terabyte, cámaras LEICA 4K y carga en 15 minutos
El nuevo Xiaomi 15T Pro es considerado como uno de los mejores teléfonos de gama alta. Tiene gran potencia, diseño premium y cuesta mucho menos que un iPhone 17 Pro.
Este 2025 podría ser un excelente año para la marca china Xiaomi, luego de que anunciara la llegada del Xiaomi 17 Pro Max, su teléfono más potente que competirá con el iPhone 17 Pro Max.
Sin embargo, Xiaomi también ha presentado uno de sus modelos más potentes y este es el Xiaomi 15T Pro, un teléfono de gama alta con características muy elevadas pero con un precio reducido. ¿Quieres conocer sus especificaciones? Aquí todos los detalles.
Xiaomi 15T Pro: ficha técnica completa
Vamos a empezar el análisis del Xiaomi 15T Pro mencionando detalles de su pantalla. Este teléfono chino llega con un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K de 2772 x 1280 pixeles, además de una tasa de refresco de 144Hz, una protección Gorilla Glass 7i y una protección TUV Rheinland.
Si hablamos de potencia, este Xiaomi llega con uno de los mejores procesadores, el MediaTek Dimensity 9400+, con GPU Immortalis-G925, acompañado de 12GB de RAM, 1TB de memoria en su versión más elevada y una batería de 5500 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.
El Xiaomi 15T Pro. Foto: composición/@DaikiUehara3
Sin embargo, lo mejor de todo es que este Xiaomi 15T Pro llega con un juego de cámaras LEICA con calidad 4K. En este caso tenemos un lente Angular Light Fusion 900 de 50MP, Telefoto de 50MP, Gran angular de 12MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 60fps.
¿Qué precio tiene el Xiaomi 15T Pro en su lanzamiento? El precio de este teléfono es de 2899 soles o 837 dólares en el mercado internacional.
