Xiaomi 15 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: ¿vale la pena el salto que ha dado Xiaomi para sus teléfonos más potentes y costosos?
Xiaomi acaba de presentar su teléfono más PRO, el Mi 17 Pro Max, equipo que reemplaza al Mi 15 Ultra de 2024. ¿Vale la pena comprar este modelo? Aquí los detalles.
¿Xiaomi quiere conquistar el mercado de los smartphones? Y es que la marca china sorprendió a todos con su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone que reemplaza al Xiaomi 15 Ultra de 2024 y ha sido diseñado para competir de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max.
Sin embargo, ¿qué tanto ha cambiado el Xiaomi 15 Ultra en comparación de su nueva generación Xiaomi 17 Pro Max? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar cuáles son las características de ambos equipos, para que sepas cuáles son las mejores que recibió este modelo TOP que pretende ser uno de los equipos más poderosos con sistema Android.
Xiaomi 15 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: versus de especificaciones
Lo primero que debes de saber es que el Xiaomi 15 Ultra es de gama alta y tiene un juego de cámaras LEICA de alta calidad. Por su parte, el Xiaomi 17 Pro Max también posee un procesador Snapdragon de última generación, triple cámara con calidad 4K y una pantalla externa que te permite mejorar tu experiencia de uso. ¿Qué otras especificaciones llevan estos smartphones?
Para conocer cuál de estos dos teléfonos es mejor o te conviene comprar en 2025, te hemos elaborado un cuadro comparativo en el que podrás revisar todas sus especificaciones tales como pantalla, procesador, cámara, software, batería y precio. De esta forma podrás conocer cuál te conviene más. Solo así tú decidirás la compra de la mejor forma posible.
|Características
|Xiaomi 17 Pro Max
|Xiaomi 15 ULTRA
|Dimensiones
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|161,3 x 75,3 x 9,4 mm
|Peso
|226 gramos
|226 gramos
|Pantalla y dimensiones
| 6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
|6,73" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3.200 nits
|Resolución y densidad
|3.200 x 1.440 píxeles
|3.200 x 1.440 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 ELITE
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|Android 15 HyperOS 2.0
|Almacenamiento interno
|1TB UFS 4.0
|512 GB UFS 4.0
|Cámaras
| Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Super telefoto: 200 MP, f/2.6, 100 mm, 4,3x, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|Batería
| 7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
|5.410 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
|Precio
|3500 soles o 6999 yuanes
|5500 soles o 1500 dólares
|Otros detalles
| WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
