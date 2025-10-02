0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12
EN VIVO
Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores Femenina

Xiaomi 15 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: ¿vale la pena el salto que ha dado Xiaomi para sus teléfonos más potentes y costosos?

Xiaomi acaba de presentar su teléfono más PRO, el Mi 17 Pro Max, equipo que reemplaza al Mi 15 Ultra de 2024. ¿Vale la pena comprar este modelo? Aquí los detalles.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 17 Pro Max. Dos de los Android más potentes.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 15 Ultra y Xiaomi 17 Pro Max. Dos de los Android más potentes. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

¿Xiaomi quiere conquistar el mercado de los smartphones? Y es que la marca china sorprendió a todos con su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone que reemplaza al Xiaomi 15 Ultra de 2024 y ha sido diseñado para competir de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max.

Sin embargo, ¿qué tanto ha cambiado el Xiaomi 15 Ultra en comparación de su nueva generación Xiaomi 17 Pro Max? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar cuáles son las características de ambos equipos, para que sepas cuáles son las mejores que recibió este modelo TOP que pretende ser uno de los equipos más poderosos con sistema Android.

El Xiaomi 17 Pro es uno de los teléfonos Android más potentes y su precio es más bajo que un iPhone 17 Pro de Apple.

PUEDES VER: Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles

Xiaomi 15 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: versus de especificaciones

Lo primero que debes de saber es que el Xiaomi 15 Ultra es de gama alta y tiene un juego de cámaras LEICA de alta calidad. Por su parte, el Xiaomi 17 Pro Max también posee un procesador Snapdragon de última generación, triple cámara con calidad 4K y una pantalla externa que te permite mejorar tu experiencia de uso. ¿Qué otras especificaciones llevan estos smartphones?

Para conocer cuál de estos dos teléfonos es mejor o te conviene comprar en 2025, te hemos elaborado un cuadro comparativo en el que podrás revisar todas sus especificaciones tales como pantalla, procesador, cámara, software, batería y precio. De esta forma podrás conocer cuál te conviene más. Solo así tú decidirás la compra de la mejor forma posible.

CaracterísticasXiaomi 17 Pro MaxXiaomi 15 ULTRA
Dimensiones 161,3 x 75,3 x 8.00 mm161,3 x 75,3 x 9,4 mm
Peso226 gramos226 gramos
Pantalla y dimensiones 6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits 		6,73" AMOLED WQHD+
120 Hz
Hasta 3.200 nits
Resolución y densidad 3.200 x 1.440 píxeles 3.200 x 1.440 píxeles
ProcesadorSnapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8 ELITE
Memoria RAM 16 GB LPDDR5X16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 HyperOS 3.0 Android 15 HyperOS 2.0
Almacenamiento interno 1TB UFS 4.0512 GB UFS 4.0
Cámaras Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0 		Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Super telefoto: 200 MP, f/2.6, 100 mm, 4,3x, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 32megapixeles, apertura de ƒ/2.0
Batería 7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W 		5.410 mAh
Carga rápida 90W
Carga inalámbrica 50W
Precio 3500 soles o 6999 yuanes 5500 soles o 1500 dólares
Otros detalles WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69 		WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: fecha de llegada a Perú y precio en soles

  3. ¿Por qué debería comprar el Xiaomi 17 Pro en lugar de un Galaxy S25 Ultra o un iPhone 17 Pro?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano