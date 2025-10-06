Estos 3 teléfonos chinos son más potentes que el iPhone 17 Pro Max y tienen un precio más bajo

Los teléfonos de Apple son algunos de los equipos mejor valorados en el mundo y el nuevo iPhone 17 Pro Max se ha convertido en el teléfono más cotizado. Sin embargo, este dispositivo no es el más potente y esto lo ha comprobado el nuevo ranking internacional de AnTuTu Benchmark.

AnTuTu, la aplicación que realiza pruebas para medir y comparar el rendimiento de smartphones, ha lanzado el TOP 3 de los teléfonos más POTENTES hasta septiembre de este 2025 y, pese a los esfuerzos de Apple, su iPhone 17 Pro Max ha quedado fuera de los 3 equipos más potentes.

En el puesto 3 tenemos al POCO F7 Ultra de Xiaomi, un teléfono GAMER con Snapdragon 8 Elite, 16GB de RAM y 512GB de memoria. Es bastante barato, puesto que cuesta 3600 soles, menos de 1000 dólares.

Este es el POCO F7 Ultra de Xiaomi. Foto: Xiaomi.

En el puesto 2 tenemos al Xiaomi 15, un teléfono pequeño pero potente ya que también incluye en su núcleo al poderoso Snapdragon 8 Elite, con un juego de triple cámara LEICA y una batería con carga rápida de 90W por cable.

Este es el Xiaomi 15. Foto: Xiaomi.

Finalmente, en el puesto 1 tenemos al Red Magic 10 Pro de la marca ZTE. Este teléfono no solo tiene un ventilador con luces RGB, también llega con el procesador SD 8 Elite, 24GB de RAM, 512GB, batería de 7000 mah con carga 90W y un precio que no supera los 1200 dólares.

Este es el Red Magic 10 Pro. Foto: ZTE

Si bien estos tres teléfonos de origen chino tienen gran potencia, se diferencian del iPhone 17 Pro Max en relación con su calidad de fotografía. Cabe señalar que sus precios varían demasiado con el equipo de Apple el cual puede llegar a costar más de 2000 dólares. De ti dependerá saber si