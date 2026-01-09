¿A que hora juega Guadalajara vs Pachuca, que canal pasa y dónde ver transmision por la Liga MX?

Guadalajara vs Pachuca se medirán cara a cara en la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo con pronóstico reservado que tendrá por escenario al Estadio Akron. La cita del enfrentamiento es este sábado 10 de enero desde las 5.00 p. m. en el horario mexicano y a las 6.00 p. m. en el peruano. Sigue cómo ver la transmisión del duelo en vivo y gratis.

¿A qué hora juega Guadalajara vs Pachuca?

Si quieres ver la primera fecha de la Liga MX entre Guadalajara vs Pachuca, sigue la programación de acuerdo de a tu ubicación.

Perú, Ecuador y Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

España: 12:00 a. m. (domingo 11)

¿Dónde ver Guadalajara vs Pachuca EN VIVO?

El partido entre Guadalajara vs Pachuca, por la fecha 1 de la Liga MX, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de Amazon Prime y por Telemundo en México.

¿Qué canal transmite Guadalajara vs Pachuca?

México: Amazon Prime Video

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, NAICOM

EEUU: Telemundo, UNIVERSO

Guadalajara vs Pachuca por la Liga MX

Chivas y Pachuca abrirán su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo que marca el estreno de ambos en la primera fecha del campeonato, con la consigna compartida de sumar desde el inicio y enviar un mensaje temprano en la temporada.

La previa también está marcada por un posible reencuentro especial: Alan Mozo podría debutar con Pachuca, poco después de hacerse oficial su salida de Guadalajara, club en el que dejó de entrar en los planes del técnico Gabriel Milito.