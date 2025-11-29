- Hoy:
Cruz Azul vs Chivas EN VIVO por TUDN: horario, alineaciones y dónde ver cuartos de final de Liga MX
Sigue la transmisión EN VIVO vía TUDN del partido Cruz Azul vs Chivas este domingo por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX 2025-2026.
Cruz Azul vs Chivas se enfrentan EN VIVO este domingo 30 de noviembre por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX 2025-2026 desde el Estadio Olímpico Universitario. Luego de igualar sin goles en la ida, ambas escuadras buscarán su pase a las semifinales. El compromiso iniciará a las 7:00 p.m. (hora de México) y 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido está a cargo de Canal 5-Televisa y TUDN.
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas?
A continuación te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para poder ver el partido de Cruz Azul vs Chivas por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX 2025-2026.
- Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.
- México y Centroamérica: 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.
¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas EN VIVO?
El partido entre Cruz Azul vs Chivas por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de Canal 5-Televisa y TUDN para todo el territorio mexicano. De igual manera, podrá sintonizarse por vía streaming mediante la plataforma de VIX Premium.
Cruz Azul vs Chivas por la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX
Cruz Azul llega motivado tras el empate 0-0 en la ida y con la ventaja por posición en la tabla. La 'Máquina Celeste' confía en su defensa sólida, su buen manejo de partido y en mantener la racha invicta como local en el Olímpico Universitario.
Cruz Azul cierra la llave en casa y buscará celebrar con su hinchada su clasificación.
El mediocampo será clave con Erik Lira, quien controla el ritmo y genera oportunidades. Sin embargo, la ausencia de Kevin Mier debilita la portería, complica la salida desde el fondo y limita variantes ofensivas.
Por su parte, Chivas llega tras siete victorias y un empate en sus últimos ocho partidos, mostrando un gran momento colectivo. El 'Rebaño Sagrado' necesita ganar para seguir vivo en la serie y mantener sus aspiraciones en la Liguilla de la Liga MX.
Chivas intentará dar el golpe de visita y pasar a la siguiente ronda.
El ataque dependerá de Armando "Hormiga" González, su figura ofensiva más decisiva, autor de 12 goles en la temporada. Además en el mediocampo estará Efrain Alvarez, uno de los jugadores más influyentes.
¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs Chivas?
Si quieres ver el partido de Cruz Azul vs Chivas EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga MX 2025-2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Costa Rica: TUDN y ViX.
- Panamá: TUDN y ViX.
- México: Canal 5-Televisa, TUDN y ViX.
- El Salvador: TUDN y ViX.
- Puerto Rico: ViX, CBS Sports y NAICOM.
- Honduras: TUDN y ViX.
- Estados Unidos: TUDN, fuboTV, Univisión, CBS Sports y ViX.
Cruz Azul vs Chivas: posibles alineaciones
Posible alineación de Cruz Azul: Andrés Guiño; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Ignacio Rivero, José Paradela, Jeremy Márquez; Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz.
Posible alineación de Chivas: Tala Rangel; Luis Romo, José Castillo, Daniel Aguirre; Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Richy Ledezma; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.
Cruz Azul vs Chivas: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Cruz Azul es considerado para poder quedarse con la victoria ante Chivas, teniendo en cuenta que cierran la serie en casa. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.
|Apuestas
|Cruz Azul
|Empate
|Chivas
|Betsson
|2.18
|3.05
|3.45
|Betano
|2.07
|3.40
|3.50
|Bet365
|2.05
|3.30
|3.50
|1xBet
|2.08
|3.34
|3.41
|CoolBet
|2.07
|3.35
|3.70
Cruz Azul vs Chivas: últimos resultados
- 27/11/2025 | Chivas 0-0 Cruz Azul
- 08/11/2025 | Cruz Azul 2-3 Pumas UNAM
- 31/10/2025 | Puebla 0-3 Cruz Azul
- 25/10/2025 | Cruz Azul 2-0 Monterrey
- 21/10/2025 | Necaxa 1-1 Cruz Azul
¿En qué estadio juegan Cruz Azul vs Chivas?
El Estadio Olímpico Universitario albergará el Cruz Azul vs Chivas.
El partido de la vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul vs Chivas se disputará en el Estadio Olímpico Universitario ubicado en la Ciudad de México. Este escenario es uno de los más imponentes de la región con una capacidad de 72 mil espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
