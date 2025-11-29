0
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas y dónde ver en vivo el partido de vuelta de la Liga MX?

Hora y canal confirmado del partido de vuelta entre Cruz Azul vs Chivas Guadalajara por la vuelta de cuartos de final de la Liga MX este domingo 30 de noviembre.

Sandra Morales
Cruz Azul y Chivas juegan el partido de vuelta de cuartos de final
Cruz Azul y Chivas juegan el partido de vuelta de cuartos de final | FOTO: X Cruz Azul
Este domingo 30 de noviembre se juega el partido de vuelta entre Cruz Azul y Chivas Guadalajara, por cuartos de final de la Liguilla de Liga MX. El duelo se disputará en el estadio Banorte, que cuenta con una capacidad máxima para 83.264 espectadores.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Chivas Guadalajara?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.
  • México y Centroamérica: 7:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas?

El partido de vuelta será transmitido por la señal abierta mediante el canal 5. Además, también puedes seguir el encuentro vía Streaming por la plataforma Vix Premium.

Cruz Azul vs Chivas: últimos resultados

  • Chivas Guadalajara 0-0 Cruz Azul
  • Chivas Guadalajara 1-3 Cruz Azul
  • Chivas Guadalajara 0-1 Cruz Azul
  • Cruz Azul 1-0 Chivas Guadalajara
  • Chivas Guadalajara 4-3 Cruz Azul
  • Cruz Azul 3-0 Chivas Guadalajara
  • Chivas Guadalajara 1-0 Cruz Azul
  • Chivas Guadalajara 2-1 Cruz Azul
  • Cruz Azul 2-0 Chivas Guadalajara
  • Cruz Azul 2-1 Chivas Guadalajara

Cruz Azul vs Chivas: posibles alineaciones

CRUZ AZUL: Andrés Gudiño, Jorge Sánchez, Marcelo Piovi, Willer Ditta, Jesús Orozco, Rodolfo Rotondi, Erik Lira, Charly Rodríguez, José Paradela, Mateusz Bogusz y Gabriel Fernández.

CHIVAS: José Rangel, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, José Castillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Luis Romo, Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Alan Pulido.

¿Cómo llega Chivas Guadalajara y Cruz Azul?

Solo la victoria permitirá al equipo de Guadalajara seguir con vida en la fase final. Bajo los criterios de la Liga MX, un empate en el marcador global no les favorece, ya que la ventaja por “posición en la tabla” otorga el pase a Cruz Azul. Por lo tanto, el Rebaño Sagrado tiene que asumir riesgos desde el silbatazo inicial.

Al frente estará Cruz Azul, motivado por jugar en casa, que presentará un lleno absoluto y que se perfila como un impulso emocional determinante. A ello se suma un dato que refuerza su confianza: bajo la dirección de Nicolás Larcamón, la Máquina mantiene un invicto de 24 partidos.

