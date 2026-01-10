¡Llegó nueva edición de la Lotería de Boyacá en Colombia! HOY, sábado 10 de enero, el sorteo se realizará con normalidad como cada fin de semana, pero es importante tener en cuenta ciertos puntos clave para poder ejecutar la jugada y tener suerte con el boleto ganador. ¿Cómo te irá con las bolillas?

Si fuiste uno de los que adquirió su tiquete para el juego, entonces es necesario que verifiques AQUÍ si te llevaste alguno de los premios, además te dejaremos la información sobre horarios, días de emisión y mucho más.

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, 10 de enero

Número ganador: PENDIENTE

¿A qué hora se emite la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá de Colombia está programada para salir al aire todos los sábado de 2026, en horario nocturno. El juego de azar tiene un horario que inicia desde las 10:30 pm, puntualmente.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000

1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.

1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.

4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.

15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.

38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.

Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de la Lotería de Boyacá?

A continuación te compartimos todos los datos de la jugada ganadora que salió en el pasado sorteo llevado a cabo el sábado 3 de enero de 2026:

Número Ganador: 4 - 4 - 2 - 6

4 - 4 - 2 - 6 Serie: 0- 9 - 5

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería de Boyacá?

El depósito de la lotería se realiza generalmente a través de una transferencia electrónica y se completa en un tiempo que no suele aplazarse más de un mes a partir de la recepción de los documentos correspondientes.