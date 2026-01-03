- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Espanyol
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Universitario vs. Deportivo Wanka vóley
- Liga Peruana de Vóley
RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de enero: ganador del ÚLTIMO SORTEO y números del PREMIO MAYOR
Este sábado puede ser tu día de suerte, gracias a la Lotería de Boyacá, que regresa con una edición que ofrece el premio mayor de $15.000 millones de pesos.
La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 3 de enero con una nueva oportunidad para que la suerte cambie tu vida. Este sorteo promete emoción y grandes premios que pueden convertir tus números en el inicio de nuevos proyectos y sueños cumplidos. En esta nota te compartiremos los resultados y bolillas ganadoras del premio mayor de $15.000 millones de pesos.
PUEDES VER: Lotería de Boyacá del miércoles 24 de diciembre: RESULTADOS del Sorteo Extraordinario de NAVIDAD
¿Qué jugó la Lotería de Boyacá del sábado 27 de diciembre?
El sábado 27 de diciembre de 2025, la Lotería de Boyacá jugó su sorteo semanal número 4604, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. El número ganador del premio mayor fue 0152 de la serie 209.
Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 27 de diciembre.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y su sorteo principal está programado alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia), aunque las previas del sorteo suelen comenzar cerca de las 10:30 p. m.
Estadística de la Lotería de Boyacá
Según datos recopilados, los números que más han aparecido en los resultados de la Lotería de Boyacá son el 5, seguido por 6, 3 y 4, con varias repeticiones a lo largo de los sorteos analizados.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos por billete, lo que representa el monto más alto que se entrega en cada sorteo semanal si aciertas los números con la serie correcta.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90