RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de enero: ganador del ÚLTIMO SORTEO y números del PREMIO MAYOR

La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 3 de enero con una nueva oportunidad para que la suerte cambie tu vida. Este sorteo promete emoción y grandes premios que pueden convertir tus números en el inicio de nuevos proyectos y sueños cumplidos. En esta nota te compartiremos los resultados y bolillas ganadoras del premio mayor de $15.000 millones de pesos.

¿Qué jugó la Lotería de Boyacá del sábado 27 de diciembre?

El sábado 27 de diciembre de 2025, la Lotería de Boyacá jugó su sorteo semanal número 4604, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. El número ganador del premio mayor fue 0152 de la serie 209.

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 27 de diciembre.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y su sorteo principal está programado alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia), aunque las previas del sorteo suelen comenzar cerca de las 10:30 p. m.

Estadística de la Lotería de Boyacá

Según datos recopilados, los números que más han aparecido en los resultados de la Lotería de Boyacá son el 5, seguido por 6, 3 y 4, con varias repeticiones a lo largo de los sorteos analizados.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos por billete, lo que representa el monto más alto que se entrega en cada sorteo semanal si aciertas los números con la serie correcta.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá