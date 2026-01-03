Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de enero: ÚLTIMOS resultados del Premio Mayor y números ganadores

Con el nuevo año en marcha, uno de los eventos que sigue generando interés entre los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia es la Lotería de Boyacá, una de las loterías tradicionales más esperadas cada semana. Como es habitual, HOY, sábado 3 de enero de 2026 se celebrará un nuevo sorteo ordinario de esta lotería, en el que miles de apostadores buscarán tentar a la suerte.

La Lotería de Boyacá no solo se ha consolidado por sus importantes montos, sino también por su tradición en la noche de los sábados, donde familiares, amigos y apostadores siguen la transmisión con gran expectativa.

¿Cuándo y dónde se juega el sorteo de HOY, sábado 3 de enero de 2026?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados por la noche, y este 3 de enero de 2026 no es la excepción. El cronograma habitual indica que el sorteo se desarrolla aproximadamente a las 10:40 p. m. (hora local de Colombia), con transmisión en vivo mediante distintos canales y plataformas.

¿Cómo jugar a la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es muy sencillo si sigues estos pasos:

Adquiere un billete o fracción: Puedes comprar billetes completos o solo fracciones según tu presupuesto.

Elige tu número y serie: Cada billete tiene un número y una serie específica que participará en el sorteo.

Compra en puntos autorizados o en línea: Los billetes pueden adquirirse tanto en puntos de venta autorizados, como Baloto, Gana, máquinas LottiRed, Sipaga o plataformas digitales que ofrezcan loterías.

Sigue el sorteo: Espera el sorteo de la noche del sábado para verificar si tu número ha sido premiado.

Premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá se distingue por tener un plan de premios amplio y atractivo, con varias categorías importantes que brindan múltiples oportunidades de ganar. Entre los principales premios se encuentran:

Plan de Premios habitual

Premio Mayor: COP$15.000.000.000

Premio Fortuna: COP$1.000.000.000

Premio Alegría: COP$300.000.000

Premio Esperanza: COP$100.000.000

Premios Berraquera (x4): COP$50.000.000 cada uno

Premios Optimismo (x15): COP$20.000.000 cada uno

Premios Valentía (x38): COP$10.000.000 cada uno

Además de estos, existen premios adicionales por aproximaciones u otras coincidencias parciales de números.

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá en vivo?

Si quieres seguir el sorteo en directo este sábado 3 de enero de 2026, tienes varias opciones disponibles: