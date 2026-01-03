Resultados Lotería del Cauca de HOY, sábado 3 de enero: números ganadores y premio mayor del sorteo

Con el inicio del nuevo año, los juegos de azar tradicionales en Colombia vuelven a captar la atención de miles de personas que esperan comenzar el 2026 con buena suerte. Uno de los sorteos más seguidos del suroccidente del país es la Lotería del Cauca, que realizará un nuevo sorteo este sábado 3 de enero, manteniendo su programación habitual de fin de semana.

La Lotería del Cauca se caracteriza por su amplia trayectoria, su impacto social y un plan de premios atractivo que semana a semana despierta expectativas entre los apostadores. Por ello, muchos ciudadanos buscan información clara sobre cómo jugar, dónde comprar los boletos y a qué hora se publican los resultados de este sorteo sabatino.

¿Cuándo se juega la Lotería del Cauca?

El sorteo de la Lotería del Cauca se realiza todos los sábados en la noche, y el correspondiente al sábado 3 de enero se desarrollará según el horario oficial establecido por la entidad. Este sorteo marca uno de los primeros grandes eventos de lotería del 2026, lo que incrementa el interés de los jugadores.

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Participar en la Lotería del Cauca es sencillo. El proceso básico es el siguiente:

Comprar un billete o fracción de la Lotería del Cauca.

Cada billete cuenta con un número y una serie, que son los que participan en el sorteo.

Esperar el sorteo oficial del sábado en la noche.

Comparar el número y la serie del billete con los resultados publicados.

Si el número coincide total o parcialmente con los resultados, el jugador puede acceder a alguno de los premios establecidos en el plan de premios.

¿Dónde comprar los boletos de la Lotería del Cauca?

Los boletos de la Lotería del Cauca pueden adquirirse a través de:

Puntos de venta autorizados de loterías y apuestas en todo Colombia.

Vendedores oficiales de la Lotería del Cauca.

Plataformas digitales de operadores autorizados, según disponibilidad.

¿A qué hora salen los resultados de la Lotería del Cauca?

Los resultados de la Lotería del Cauca se conocen el mismo día del sorteo, alrededor de las 11:00 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se publican minutos después de finalizar el sorteo. Los apostadores pueden consultar los números ganadores a través de transmisión en vivo por canales autorizados o la página web oficial de la Lotería del Cauca.