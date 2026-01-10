Sinuano Día HOY, sábado 10 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Este sábado 10 de enero, puede ser tu día de suerte, gracias al popular sorteo de Colombia, Sinuano Día y Noche. ¿A qué hora se juega, cuáles son las estadísticas y cómo ver el juego? En esta nota te brindamos todos los detalles sobre el chance y sigue la transmisión EN VIVO. ¡Suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 10 de enero: sigue EN VIVO el último sorteo 10:20 Cómo cobrar los premios del Sinuano Para cobrar los premios del Sinuano, el ganador debe presentar el billete o tiquete original en buen estado en los puntos autorizados por la Lotería del Sinú o en los lugares oficiales de venta donde se adquirió. 09:20 ¡Bienvenidos! Este sábado 10 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el sorteo Sinuano Día y Noche?

El Sorteo Sinuano Día y Noche en Colombia se juega dos veces al día, de lunes a sábado, a las 2:30 p. m. y 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que el Sinuano Noche se realiza los domingos y días festivos a las 8:30 p. m.

El Sorteo Sinuano es un juego de azar muy popular en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Las estadísticas del Sinuano Día y Noche muestran las cifras que han salido con más frecuencia en los últimos sorteos. En general, analizando datos, los números que más se repiten son 1, 2, 9 y 8, con frecuencias superiores a otros dígitos. Por el contrario, cifras como 5, 0, 4 y 7 han sido relativamente menos habituales.

¿Dónde comprar mi boleto del sorteo Sinuano?

Para comprar tu boleto del Sorteo Sinuano puedes hacerlo de varias formas. La manera más común es adquirirlo en los puntos de venta, como los puntos de SuperGIROS o vendedores autorizados. Además, si prefieres comprar de forma digital, muchos apostadores utilizan la página web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record.

¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?

Para jugar el sorteo Sinuano Día y Noche debes elegir una combinación de cuatro números, que puede ir del 0000 al 9999, y definir el monto de tu apuesta. Ganas si tu número coincide exactamente con el resultado oficial en el orden en que sale; mientras mayor sea el valor apostado, mayor será el premio, según el plan de pagos.

Plan de premios del Sinuano