Sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 9 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores en Colombia

El Sinuano Día de HOY, viernes 9 de enero regresa con un nuevo sorteo, que comenzará a las 2:30 p. m., ¿ya compró su boleto ganador? En esta nota podrá acceder a toda la información del reciente juego para que aumente sus posibilidades de ganar. Sepa a qué hora juega, estadísticas y más.

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 9 de enero en vivo 09:18 ¡Bienvenidos! Este viernes 9 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano Día y Noche se juega todos los días en dos horarios distintos. El Sinuano Día se realiza generalmente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Por su parte, el Sinuano Noche se celebra a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, y los domingos y días festivos cambia al 8:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Según datos recopilados, algunos de los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son el 2, 8, 9 y 1, que han aparecido repetidamente en muchos resultados registrados en los últimos años. En análisis más detallados por posición, se reporta que el 7 y 9 han salido con alta frecuencia en la primera posición en varios sorteos.

¿Dónde comprar mi boleto del sorteo Sinuano?

Puedes comprar tu boleto en puntos de venta autorizados a nivel nacional, como puntos de SuperGIROS o vendedores autorizados, y también a través de la página web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record o plataformas digitales. Adquiere tu boleto válido para el sorteo, antes de la hora de cada sorteo.

¿Cómo se reclama el premio del sorteo Sinuano?

Primero, conserva tu boleto original en buen estado porque es el comprobante legal que demuestra que ganaste. Luego debes reclamar tu premio dentro de los 30 días siguientes al sorteo, ya que pasado ese plazo el premio caduca y ya no podrás cobrarlo.

Si el premio es menor, puedes acudir a cualquier punto de venta autorizado de SuperGIROS o distribuidores oficiales. En caso de premios de mayor valor, los requisitos pueden incluir formularios adicionales, y en premios aún más altos puede solicitarse una certificación bancaria vigente para realizar el pago por transferencia en lugar de en efectivo.