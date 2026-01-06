RESULTADOS Sinuano Día de HOY, martes 6 de enero EN VIVO: ver números ganadores ÚLTIMO SORTEO
El sorteo Sinuano Día y Noche llegan EN VIVO HOY, 6 de enero y AQUÍ podrás encontrar los resultados oficiales que saldrán en cada una de las combinaciones. ¡Mucha suerte!
HOY, martes 6 de enero, regresa el sorteo Sinuano Día y Noche, que promete premiar a más de un afortunado en Colombia. ¿Será usted? En esta nota podrá seguir el sorteo EN VIVO y conocer los resultados oficiales de las dos ediciones que se realizarán a las 2:30 p. m. y 10:30 p. m., correspondientemente.
Sinuano Día de HOY, martes 6 de enero EN VIVO: ver números ganadores y resultados del último sorteo
¿Cuáles fueron los resultados del Sinuano Noche pasado?
Los números ganadores del pasado 5 de enero en el Sinuano fueron los siguientes:
-Sorteo: 13.294
-Resultados: 4 1 8 9.
-Quinta: 8.
¿A qué hora inicia el primer sorteo Sinuano de HOY, 6 de enero?
El juego del Sinuano Día, que es el primero en emitirse durante el día, comienza a las 02:30 P.M de este martes 6 de enero. ¡Mantente atente a los datos!
¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 6 de enero!
Este martes, el juego del Sinuano vuelve a una edición más en la que los participantes apostarán con su suerte por algunos de los premios ofrecidos. ¿Tendrás suerte con el boleto ganador? AQUÍ podrás verificar los resultados oficiales durante las transmisiones.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El chance del Sinuano se juega todos los días de la semana en sus dos ediciones: Día se realiza a las 14:30 p. m. y el sorteo de Noche, a las 22:30 p. m. de lunes a sábado, pero los domingos y festivos a las 20:30.
¿Dónde ver los resultados del Sinuano?
Para seguir los resultados y bolillas ganadoras del Sinuano Día y Noche, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar de acuerdo a la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
