Alianza Lima quiere dar el golpe y busca fichar a figura de su clásico rival: "Gusta"

Como su historia se lo exige, Alianza Lima tiene que ser campeón de todas las disciplinas. En la Liga 1tiene una deuda pendiente, mientras que en el fútbol femenino y el vóley sí viene dando la hora en las últimas dos temporadas, esto tras el buen trabajo tanto a nivel deportivo como dirigencial.

En las últimas horas, surgió la información sobre la salida de Facundo Morando, quien tendría un acuerdo de palabra para irse a Fluminense una vez termine la participación del cuadro blanquiazul en la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. De acuerdo a Julio Peña, todo apunta a que la salida del estratega se terminará concretando.

"En Brasil dan por cerrado el tema de Facundo Morando en Fluminense. Me comuniqué con gente de Alianza y lo que me dijeron fue que todavía no está nada dicho. Van a esperar. Yo creo que hay una alta posibilidad de que se vaya”, dijo el periodista en aquiTVO.

Asimismo, de acuerdo a la información del mencionado comunicador, en Matute no se duermen ante una salida de su DT y uno de los nombres que puede ser opción es Horacio Bastit, que lleva varios años en Regatas Lima, uno de los clásicos rivales de Alianza Lima en el deporte de la net alta.

“Un técnico que gusta en Alianza es Horacio Bastit. No se han sentado a hablar con nadie porque la prioridad para Alianza es seguir con Facundo Morando, pero es un técnico que gusta en Alianza y podría pasar a ser una alternativa, entre algunas cuantas, hoy el técnico de Regatas", agregó.

Video: aquiTVO.

Horacio Bastit: trayectoria