Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 7 de enero de 2026

Este miércoles 7 de enero de 2026, el Sinuano Día y Noche atrae a miles de apostadores colombianos con dos sorteos diarios, organizados por la Lotería del Sinú.

Nicole Calderón
Revisa los resultados de la lotería del Sinuano para hoy, 7 de enero.
Revisa los resultados de la lotería del Sinuano para hoy, 7 de enero. | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El Sinuano Día y Noche de este miércoles 7 de enero de 2026 vuelve a ser uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Este juego de azar, administrado por la Lotería del Sinú, ofrece dos oportunidades diarias para ganar, lo que mantiene a miles de jugadores atentos a cada resultado.

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 6 de enero 2026.

Durante la jornada, el sorteo del Sinuano Día se realiza en horas de la tarde, mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo en la noche. En Líbero.pe podrás consultar los resultados EN VIVO, con actualizaciones inmediatas apenas se confirmen los números oficiales.

Sinuano Día y Noche del martes 6 de enero: estos fueron los resultados

  • Sinuano Día:
  • Sinuano Noche:

Resultados del Sinuano Día y Noche EN VIVO

En este espacio se publicarán los números ganadores del Sinuano Día y Noche, correspondientes al sorteo de este miércoles. Los resultados se actualizarán en tiempo real para que los usuarios puedan verificar sus jugadas de manera rápida y segura.

Además de los números del día, los lectores podrán acceder a información clave sobre el sorteo, horarios y resultados anteriores, todo en un solo lugar.

Horarios del Sinuano Día y Noche este miércoles

Los sorteos del Sinuano mantienen sus horarios habituales:

  • Sinuano Día: alrededor de las 2:30 p. m.
  • Sinuano Noche: cerca de las 10:30 p. m.

Dónde consultar los resultados del Sinuano

Los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche pueden revisarse en los canales digitales autorizados y en medios informativos como Líbero, que publica los números ganadores apenas son confirmados por la entidad organizadora.

Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

