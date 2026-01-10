- Hoy:
Resultados Lotería del Cauca de HOY, sábado 10 de enero: números ganadores y premio mayor del sorteo
Revisa AQUÍ los resultados de la Lotería de Boyacá que jugará este 10 de enero EN VIVO. ¿Podrás tener suerte con las combinaciones?
La Lotería del Cauca se emitirá nuevamente HOY, 10 de enero y AQUÍ podrás encontrar todos los resultados oficiales que saldrá EN VIVO desde Colombia. ¡No te pierdas lo que será el juego este fin de semana! Tú podrías ser uno de los afortunados ganadores.
PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 9 de enero EN VIVO: números ganadores del último sorteo
¿Cuáles fueron los últimos números ganadores de la Lotería del Cauca?
La Lotería del Cauca jugó el pasado sábado 3 de enero y a continuación podrás conocer cuáles fueron los resultados que salieron en las bolillas:
- Número ganador: 8712
- Serie: 248
- Premio mayor: $8 mil millones
¿Cuándo juega la Lotería del Cauca?
El popular sorteo se lleva a cabo todos los sábados sin falta y si quieres jugar con las bolillas, deberás estar atento al horario de las ediciones que salen a la luz desde las 11:00 pm.
¿Cuánto vale un billete de la Lotería del Cauca?
De acuerdo a lo que se sabe, el actual plan de premios de la lotería que es $8.000 millones cuesta $16.000 mil pesos. El billete consta de 4(cuatro) fracciones.
¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Cauca?
El Plan de Premios de la Lotería del Cauca es: Premio mayor de $8.000 Millones, 1 Premio de $300 Millones, 1 Premio de $200 Millones ,2 Premios de $100 Millones, 3 Premios de $50 Millones, 29 Premios de $10 Millones, 309 Premios Extra Chance Patojos de $6 Millones y otras aproximaciones.
