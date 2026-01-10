RESULTADOS Lotería de Boyacá HOY, sábado 10 de enero: números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 10 de enero del 2026, emociona a miles de colombianos que pondrán a prueba su suerte. ¿Ya compró su boleto ganador? En la reciente edición, un afortunado se llevó el premio mayor de $15.000 millones de pesos y ahora puede ser tu turno. En esta nota te brindamos toda la información que debes conocer sobre el juego de azar.

Resultado de la Lotería de Boyacá del 3 de enero del 2026

El resultado del premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos de la Lotería de Boyacá del sábado 3 de enero tuvo como número ganador el 4426 con la serie 095. El monto se fue hasta la ciudad de Medellín.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó en Antioquia.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados y comienza alrededor de las 10:30 p. m. (hora de Colombia), y el resultado del premio mayor suele salir cerca de las 10:40 p. m.

Estadística de la Lotería de Boyacá

Los números más habituales que han aparecido con mayor frecuencia en los cuatro dígitos ganadores son el 5, 6, 4 y 3, con el número 5 siendo el que más veces ha salido. Por otro lado, entre los números menos habituales se cuentan cifras como 9, 0, 2 y 7.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá en Colombia es de 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo, lo cual representa la mayor suma que puede ganar un apostador en el sorteo ordinario si su número y serie coinciden exactamente con el resultado del sorteo.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá