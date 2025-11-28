América vs Monterrey EN VIVO por TUDN: horario, pronóstico y dónde ver cuartos de final de Liga MX

América vs Monterrey medirán fuerzas este sábado 29 de noviembre en el Estadio Azteca por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX 2025-2026. Los 'Rayados' llegan con ventaja en el global tras imponerse por 2-0 en la ida. Este compromiso se disputará desde las 5:00 p.m. (hora de México) y 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO del partido será por la señal de TUDN y Canal 5.

¿A qué hora juega América vs Monterrey?

A continuación te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para poder ver el partido de América vs Monterrey por la vuelta de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

¿Dónde ver América vs Monterrey EN VIVO?

El partido entre América vs Monterrey será uno de los emocionantes de los cuartos de final de la Liga MX. Este encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de Canal 5-Televisa y TUDN para todo el territorio mexicano. De igual manera, podrá sintonizarse por vía streaming mediante la plataforma de ViX.

América vs Monterrey por los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX

América será local en el duelo de vuelta y buscará apoyarse en el impulso de su hinchada para remontar el marcador y asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Liguilla de la Liga MX. Las ‘Águilas’ saldrán al campo decididas a dar el golpe y concretar apenas su segunda remontada histórica tras caer por ese marcador.

América buscará conseguir un remontada épica para pasar a las semifinales.

El equipo dirigido por André Jardine no mostró su mejor versión en la ida, por lo que ahora apelará al gran momento de su máxima figura: Brian Rodríguez, goleador del equipo con 7 tantos y autor de 4 asistencias en la temporada. Asimismo, esperan que el desequilibrio de Allan Saint-Maximin sea determinante en el ataque azulcrema.

Por su parte, Monterrey llega con la ventaja luego de imponerse 2-0 en el partido de ida. Conscientes de que la visita al Estadio Azteca no será sencilla, los ‘Rayados’ buscarán sostener el resultado, teniendo a favor que no han perdido ante América en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Monterrey llega con una ventaja de dos goles en el marcador global.

El conjunto dirigido por Domenec Torrent hizo gala de su jerarquía en el primer duelo, imponiéndose gracias a los goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz. Canales, en particular, se ha consolidado como la gran figura del equipo con 10 goles y 4 asistencias. Además, Monterrey contará con la experiencia de Sergio Ramos en la zaga defensiva para intentar cerrar la serie.

¿En qué canal transmiten América vs Monterrey?

Para poder ver el partido de América vs Monterrey EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga MX 2025-2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Costa Rica: TUDN y ViX.

Panamá: TUDN y ViX.

México: Canal 5-Televisa, TUDN y ViX.

El Salvador: TUDN y ViX.

Perú y Sudamérica: ViX.

Puerto Rico: ViX.

Honduras: TUDN y ViX.

Estados Unidos: TUDN, Univisión, CBS Sports, Univision, Paramount+ y ViX.

América vs Monterrey: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, América es considerado para poder quedarse con la victoria ante Monterrey, sobre todo teniendo en cuenta que deben remontar el marcador global. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas.

Apuestas América Empate Monterrey Betsson 1.52 4.45 5.40 Betano 1.57 6.80 1.12 Bet365 1.51 4.33 5.50 1xBet 1.55 4.20 5.27 CoolBet 1.56 4.40 5.50

América vs Monterrey: posibles alineaciones

Posible alineación de América: Luis Malagón: Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes; Cristian Borja, Kevin Álvarez, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Posible alineación de Monterrey: Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez; Jesús Corona, Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Óliver Torres; Sergio Canales y Germán Berterame

América vs Monterrey: últimos enfrentamientos

26/11/2025 | Monterrey 2-0 América

20/09/2025 | Monterrey 2-2 América

16/04/2025 | Monterrey 1-0 América

15/12/2024 | Monterrey 1-1 América

12/12/2024 | América 2-1 Monterrey

América vs Monterrey: árbitros del partido

Árbitro principal: César Ramos Palazuelos.

Primer asistente: Alberto Morín Méndez.

Segundo asistente: Marco Bisguerra Mendiola.

Cuarto árbitro: Vicente Reynoso Arce.

VAR: Guillermo Pacheco

¿Dónde juegan América vs Monterrey?

El Estadio Azteca albergará el América vs Monterrey por la Liga MX.

El partido entre América vs Monterrey se disputará en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. Este recinto deportivo cuenta con la capacidad para albergar a 83 264 espectadores.