Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO por liguilla Liga MX: hora del partido, canal y pronóstico

Los clubes Chivas y Cruz Azul juegan EN VIVO este jueves 27 de noviembre un partido electrizante por la ida de la liguilla Liga MX del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio mexicano, la transmisión estará a cargo de Amazon Prime Video. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

La fase inicial de los cuartos de final concluirá este jueves en el estadio Akron de Guadalajara, donde Cruz Azul, bajo la dirección del argentino Nicolás Larcamón, visitará a las Chivas, equipo que también cuenta con un técnico la misma nacionalidad: Gabriel Milito.

En su primera participación en el fútbol mexicano, Milito logró transformar un 'Rebaño Sagrado' que parecía sin esperanza. Tras obtener apenas cuatro puntos de los primeros 18 disputados, el cuadro tapatío reaccionó y encadenó ocho triunfos en sus siguientes once duelos.

“Vamos con calma, concentrándonos en lo más próximo; de esa manera avanzaremos hasta el final, sabiendo que enfrentaremos a rivales más sólidos y con proyectos más estables”, expresó el estratega de 45 años.

Al dirigir a uno de los clubes con mayor historia y afición en el país, el exdefensa central prefirió no adelantarse a hablar de un posible título, sobre todo porque antes deberán medirse a una 'Máquina Cementera' con una marcada vocación ofensiva y que no han podido derrotar en este 2025.

Chivas vs. Cruz Azul: horario del partido

Estos son los horarios en algunos países del mundo para que no te pierdas ningún instante del partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul:

México: 20:10 horas

Perú: 21:10 horas

Ecuador: 21:10 horas

Colombia: 21:10 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 22:10 horas

Bolivia: 22:10 horas

Venezuela: 22:10 horas

Argentina: 23:10 horas

Brasil: 23:10 horas

Paraguay: 23:10 horas

Uruguay: 23:10 horas

¿Dónde ver Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO?

México: Amazon Prime Video

Estados Unidos: UNIVERSO y FOX Deportes

Perú y resto de Sudamérica: VIX

Centroamérica: VIX

Chivas vs. Cruz Azul: pronóstico del partido