Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO por Champions League: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver

Partidazo a la vista entre Real Madrid vs Olympiacos por la fecha 5 de la Champions League en El Pireo, Grecia. Ambos conjuntos se verán cara a cara en el estadio Georgios Karaiskakis este miércoles 26 de noviembre a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus en Latinoamérica.

Real Madrid descendió al puesto 9 de la clasificación con los resultados que se dieron en los partidos del martes 25 de noviembre. Es por ello, que tiene la obligación de sumar tres puntos en un campo griego en el que nunca ha podido sumar una victoria en todo el historial de Champions League: tres empates y una derrota.

El equipo de Xabi Alonso sufrió una baja de último momento como Thibaut Courtois, por lo que Lunin será el responsable bajo los tres palos en salvaguardar el marcador de los blancos. Olympiacos tiene la necesidad de ganar en casa, por lo que no será un choque sencillo para los madridistas.

Un dato no menor, es que Olympiacos es un elenco que se ha mantenido fuerte en casa desde marzo del 2024, en el que perdió 1-3 ante Panathinaikos en la Superliga de Grecia. El cuadro en mención no tropieza fácilmente en casa, por lo que espera sostener ese invicto de casi dos años ante el poderoso Real Madrid.

En el caso de Real Madrid, no atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos en las últimas tres jornadas. Y es que no ha conseguido triunfo alguno en los dos cotejos de LaLiga (Rayo Vallecano y Elche) y perdió su choque de Champions League ante Liverpool. Las críticas están sobre Xabi Alonso que sabe que no puede tropezar en suelo griego.

Olympiacos y Real Madrid protagonizarán un partido entretenido de Champions League.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympiacos?

El partido entre Real Madrid vs Olympiacos por Champions League se juega este miércoles 26 de noviembre en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, Grecia. Ambos elencos vienen de un sinsabor por sus marcadores en el torneo UEFA, por lo que tratarán de sumar tres puntos en su afán de escalar en la clasificación.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiacos?

Este choque de Champions League entre Real Madrid vs Olympiacos inicia a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos?

El duelo entre Real Madrid vs Olympiacos por la Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus para sintonizarlo por teléfono móvil, PC y SmarTV. En España, lo ves EN DIRECTO por Movistar Plus.

Real Madrid vs Olympiacos: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Olympiacos por la quinta fecha de la Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS OLYMPIACOS EMPATE REAL MADRID Betsson 6.90 5.05 1.44 Betano 6.30 5.10 1.50 Bet365 5.75 5.00 1.45 1XBet 7.01 5.03 1.48 Doradobet 6.00 5.00 1.46

Posibles alineaciones Real Madrid vs Olympiacos

Real Madrid: Andriy Lunin, Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Aurélien Tchouameni, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Ardar Güler, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis, Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega, Dani García, Santiago Hezze, Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.

Últimos 5 partidos Real Madrid vs Olympiacos: historial y estadísticas

Así les fue a ambos equipos en sus choques directos en Champions League: