Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Momento de ir hasta el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Alicante para ser partícipes de un partido realmente emocionante entre Real Madrid vs Elche este domingo 23 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26. El duelo de los 'Blancos' se jugará a las 15:00 horas de Perú. Además, el minuto a minuto irá por DIRECTV Sports para toda Sudamérica.

Antesala del partido Real Madrid vs Elche por LaLiga

¡Ganar o ganar! Real Madrid afrontará esta cita con hasta 6 duras bajas, por lo que el estratega español Xabi Alonso ya maneja varios cambios en el once para reencontrarse con el triunfo frente a los 'Franjiverdes' y así regresar a la cima de la tabla de posiciones tras la victoria del Barcelona sobre el Athletic Bilbao.

El cuadro de Casa Blanca no podrá contar con Tchouaméni, Rüdiger, Militao, Mastantuono, Carvajal y Alaba, quien se sintió durante los últimos entrenamientos. Ante este panorama, los 'Blancos' ya pasaron la página luego del empate con Rayo Vallecano y saldrán al campo con la dura tarea de sumar de a tres. Pese a los rumores de que no iba a jugar, finalmente se conoció que la estrella Kylian Mbappe fue considerado tras superar una lesión.

Real Madrid igualó sin goles ante Rayo Vallecano

Previo al enfrentamiento, el técnico Xabi Alonso señaló que sus dirigidos tienen la consigna de dar el golpe de visita a cómo de lugar. "No afecta. Es lo que hay. Hay que prepararlo y no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes de jugar fuera de casa. Juegas con un ambiente en contra pero el juego es el mismo", sostuvo a la prensa.

Por su parte, Elche, que también viene de empatar con la Real Sociedad por la fecha 12 de LaLiga EA Sports asumirá este desafío con toda la responsabilidad de hacer respetar su fortín contra un cuadro que llega como claro favorito.

Elche empató contra la Real Sociedad en la fecha 12 de LaLiga

¿Cuándo juega Real Madrid vs Elche?

Según la programación oficial, Real Madrid vs Elche jugarán este domingo 23 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Real Madrid enfrentará a Elche por una nueva jornada de LaLiga

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

Real Madrid vs Elche serán protagonistas de un gran encuentro por LaLiga EA Sports a partir de las 15:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de España. Repasa la guía oficial de horarios en los demás países del mundo.

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO?

Disfruta la transmisión del choque entre las escuadras de Real Madrid vs Elche por LaLiga EA Sports 2025-26 vía las señales de DIRECTV Sports para Latinoamérica. Asimismo, en España puedes sintonizar las incidencias por Movistar+ y LALIGA TV.

Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Disney+ Premium Brasil

Canadá: TSN+, TSN2

Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DGO, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Perú: DGO, DIRECTV Sports Perú

España: Movistar+, M+, LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, MovistarPlus+

Uruguay: DGO, DIRECTV Sports Uruguay

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC, ESPN Deportes

Venezuela: DGO, inter, DIRECTV Sports Venezuela

Real Madrid vs Elche: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Real Madrid es ampliamente favorito sobre Elche por la fecha 13 de LaLiga EA Sports.

Casas de Apuestas Real Madrid Empate Elche Betsson 1.37 5.40 7.40 Betano 1.40 5.30 7.90 Bet365 1.38 5.25 7.00 1XBET 1.40 5.47 8.50 Coolbet 1.40 5.40 7.70 Doradobet 8.00 5.33 1.36

Real Madrid vs Elche: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Bellingham; Vinicius, Mbappé.

Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Bellingham; Vinicius, Mbappé. Elche: Dituro; Núñez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Mendoza; Rafa Mir, André Silva

Convocados de Real Madrid ante Elche por LaLiga

Real Madrid: últimos 5 partidos

Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

Liverpool 1-0 Real Madrid

Real Madrid 4-0 Valencia

Real Madrid 2-1 Barcelona

Real Madrid 1-0 Juventus

Elche: últimos 5 partidos

Elche CF 1-1 Real Sociedad

FC Barcelona 3-1 Elche CF

UD Los Garres 0-4 Elche

Espanyol 1-0 Elche

Elche 0-0 Athletic Club

¿Dónde jugarán Real Madrid vs Elche?

El Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Alicante, España será el recinto principal donde jueguen Real Madrid vs Elche por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2025-26. Dicho escenario está en la capacidad de recibir un aproximado de 33.732 hinchas.