0
EN VIVO
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025
EN DIRECTO
Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Elche y en qué canal ver el partido de LaLiga 2025?

El Real Madrid se estará enfrentando al Elche como parte de la nueva fecha de LaLiga 2025/2026 este domingo 23 de noviembre. Conoce todos los detalles del encuentro.

Jasmin Huaman
Real Madrid se enfrentará a Elche por LaLiga 2025/2026.
Real Madrid se enfrentará a Elche por LaLiga 2025/2026. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Como parte de la jornada 13, Real Madrid se medirá ante el Elche en busca de afianzarse en lo más alto de la tabla. La realidad de ambos equipos es diferente, pero esto no interferirá en el objetivo de obtener la victoria por ambas partes. Revisa cuáles son los canales para ver el partido de LaLiga y a qué hora inicia para seguirlo desde diferentes países.

Barcelona venció 4-0 a Athletic Bilbao por LaLiga EA Sports 2025-2026

PUEDES VER: Barcelona venció 4-0 al Athletic Bilbao en su regreso al Camp Nou y es líder momentáneo de LaLiga

Tras haber empatado ante Rayo Vallecano, Real Madrid se enfrenta a un nuevo reto, pero esta vez ante Elche. El local marcha en el puesto 12, mientras que los 'merengues' buscan recuperar el liderato tras la victoria del Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

El Real Madrid jugará desde las 3:00 p.m. hora peruana en el Estadio Manuel Martínez Valero como parte de la fecha 13 de LaLiga. El reciente triunfo del FC Barcelona ante Athletic Club hace que el equipo de Xabi Alonso busque una victoria obligatoria.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.
  • México (CDMX): 2:00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 p. m.
  • España: 9:00 p. m.

Antes del parón de selecciones por la fecha FIFA, el Real Madrid solamente consiguió un empate ante Rayo Vallecano a pesar de salir con todas sus figuras. Elche tiene como objetivo sacar ventaja de su localía para subir posiciones en la tabla general.

¿Dónde ver el partido entre Real Madrid vs Elche?

El partido entre Real Madrid vs Elche se podrá ver a través de la señal de DirecTV o también se puede seguir mediante la transmisión ONLINE de la plataforma de DGO. También puedes seguir el minuto a minuto desde Líbero.

Historial de partidos entre Real Madrid vs Elche

El historial entre el Real Madrid y Elche lo lidera el equipo blanco con un total de 33 victorias, 12 empates y solamente seis derrotas en un total de 51 partidos entre ambas escuadras. El último partido donde ambos fueron protagonistas fue el 15 de marzo de 2023.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO ONLINE GRATIS por final de la Copa Sudamericana

  2. Desde Brasil confirman rotunda medida de DT de Gremio con Erick Noriega tras derrota con Perú

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano