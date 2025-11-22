¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Elche y en qué canal ver el partido de LaLiga 2025?

Como parte de la jornada 13, Real Madrid se medirá ante el Elche en busca de afianzarse en lo más alto de la tabla. La realidad de ambos equipos es diferente, pero esto no interferirá en el objetivo de obtener la victoria por ambas partes. Revisa cuáles son los canales para ver el partido de LaLiga y a qué hora inicia para seguirlo desde diferentes países.

Tras haber empatado ante Rayo Vallecano, Real Madrid se enfrenta a un nuevo reto, pero esta vez ante Elche. El local marcha en el puesto 12, mientras que los 'merengues' buscan recuperar el liderato tras la victoria del Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

El Real Madrid jugará desde las 3:00 p.m. hora peruana en el Estadio Manuel Martínez Valero como parte de la fecha 13 de LaLiga. El reciente triunfo del FC Barcelona ante Athletic Club hace que el equipo de Xabi Alonso busque una victoria obligatoria.

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.

México (CDMX): 2:00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Antes del parón de selecciones por la fecha FIFA, el Real Madrid solamente consiguió un empate ante Rayo Vallecano a pesar de salir con todas sus figuras. Elche tiene como objetivo sacar ventaja de su localía para subir posiciones en la tabla general.

¿Dónde ver el partido entre Real Madrid vs Elche?

El partido entre Real Madrid vs Elche se podrá ver a través de la señal de DirecTV o también se puede seguir mediante la transmisión ONLINE de la plataforma de DGO. También puedes seguir el minuto a minuto desde Líbero.

Historial de partidos entre Real Madrid vs Elche

El historial entre el Real Madrid y Elche lo lidera el equipo blanco con un total de 33 victorias, 12 empates y solamente seis derrotas en un total de 51 partidos entre ambas escuadras. El último partido donde ambos fueron protagonistas fue el 15 de marzo de 2023.