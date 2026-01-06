Real Madrid toma radical medida con Kylian Mbappé para la Supercopa de España

Una de las incertidumbres en Real Madrid de cara a la Supercopa de España era sobre la convocatoria de Kylian Mbappé. El atacante francés se lesionó durante los entrenamientos a inicios del 2026, ocasionándole un esguince de rodilla que lo ausentó para el duelo reciente ante Betis por LaLiga. Sin embargo, había esperanzas por verlo en el certamen local que se jugará en Arabia Saudita, pero ahora se dio una dura noticia para el jugador de 27 años.

Real Madrid toma radical medida con Kylian Mbappé

Y es que Real Madrid determinó que Kylian Mbappé quede fuera de la lista de convocados que afrontarán la Supercopa de España ante Atlético de Madrid por semifinales. El delantero francés no llegó a recuperarse del todo, por lo que el comando técnico no lo forzará en esta lucha por el primer título del 2026.

A través de sus redes sociales, el cuadro blanco dio a conocer su lista de 24 convocados para afrontar la semifinal ante el combinado 'colchonero'. Dentro de la sección de delanteros, no se ve a Kylian Mbappé entre los viajeros. Ahora, el cuadro de Xabi Alonso solo contará con Vinicius Jr., Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.

Sin Kylian Mbappé, los convocados de Real Madrid para la Supercopa de España.

Uno de los que se pronunció respecto a la situación de Kylian Mbappé fue el mismot DT Xabi en conferencia de prensa. El estratega dio declaraciones luego del triunfo ante Betis por LaLiga, en el que aseguró que se le evaluará día a día para poder tenerlo en consideración en la Supercopa de España.

"Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos hacer todo lo posible para apurar los plazos y que esté listo lo antes posible. ¿La Supercopa? Esperamos", manifestó Xabi Alonso.

Gonzalo García, el reemplazo de Kylian Mbappé

De esta manera, todo apunta a que Gonzalo García será el '9' de Real Madrid para el duelo ante Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. El canterano de los blancos viene de marcar un triplete ante Real Betis por LaLiga, por lo que vive un gran momento en su carrera profesional.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: fecha, día, hora y canal

El duelo entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España se disputa este jueves 8 de enero a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. En España, podrás sintonizarlo vía Movistar+.