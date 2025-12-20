Mbappé dejó rotundo mensaje a Cristiano al igualar récord con Real Madrid: "Siempre ha sido…"

Real Madrid y Sevilla se enfrentaron por una nueva fecha de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu, dejando al cuadro merengue con la victoria por 2-0. Kylian Mbappé, autor de uno de los goles del cuadro merengue, se pronunció tras el pitazo final del árbitro en el que se refirió a Cristiano Ronaldo.

Y es que el tanto que marcó el atacante francés fue muy especial para él, pues no solo significó aumentar la ventaja sobre el rival, sino que igualó el récord de su máximo referente, CR7, para quien le dejó unas sinceras palabras luego de haber realizado su conocida celebración.

(Video: Real Madrid)