Real Madrid vs Sevilla por DirecTV Sports: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver LaLiga

Real Madrid vs Sevilla se enfrentan este sábado 20 de diciembre por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026. La 'Casa Blanca' está obligada a poder vencer en este duelo y seguir en la pelea por el liderato. Este compromiso se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de DirecTV y Movistar Plus.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los distintos países para que no te pierdas ningún instante del Real Madrid vs Sevilla, partido correspondiente por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.

México y Centroamérica: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Sevilla EN VIVO?

El enfrentamiento entre Real Madrid vs Sevilla contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Por su parte, el partido también podrá visualizarse de forma ONLINE por vía streaming mediante la plataforma de DGO.

Previa del partido Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

Real Madrid llega a este partido con la obligación de poder dar el golpe en casa y quedarse con la victoria para no distanciarse en la pelea por el liderato con el Barcelona. Los 'Reyes de Europa' tienen la motivación de haber encadenado una racha de dos victorias consecutivas.

El equipo dirigido por Xabi Alonso ha demostrado ser sólido en medio de la ola de críticas por su desempeño, aunque deberán mejorar su defensa luego de dejarse encajar goles en los últimos 4 partidos. Los 'Blancos' ponen todas su cartas en Kylian Mbappé, su máximo artillero con 21 goles.

Real Madrid necesita ganar para seguir en la pelea por el liderato de LaLiga.

Por su parte, Sevilla llega golpeado tras caer en su último partido ante Alavés, sufriendo un 1-0 en condición de visita. El cuadro andaluz ha tenido resultados irregulares jugando fuera de casa sumando solo una victoria en sus últimas 5 salidas.

Los comandados por Matías Almeyda buscarán dar el golpe de visita, obteniendo 3 puntos de oro que lo puede meter en la pelea por competiciones UEFA. En la previa, el estratega elogió a los jugadores Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Bellingham como los "mejores del mundo".

Sevilla busca recuperarse en la tabla venciendo al Real Madrid.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Sevilla?

Aquí te dejamos los canales confirmados para ver la transmisión del Real Madrid vs Sevilla en los diversos países de Latinoamérica, así como Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Disney Plus.

Argentina y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.

Chile: DirecTV Sports, DGO y Amazon Prime Video.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

México: Sky Sports y Sky+.

Panamá: Sky Sports, Rush Sports 2 y Bluu.

España: Movistar Plus, Movistar Plus LaLiga TV, LaLiga TV Bar, Movistar Plus+, Vamos 2.

Estados Unidos: ESPN y fuboTV.

Real Madrid vs Sevilla: posibles alineaciones

Posible alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Antonio Rúdiger, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Posible alineación del Sevilla: Odysseas; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Alfon e Isaac Romero.

Real Madrid vs Sevilla: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Real Madrid es considerado como el principal favorito para quedarse con la victoria y asegurar los tres puntos ante el Sevilla. Repasa las cuotas en las principales casa de apuesta.

Apuestas Real Madrid Empate Sevilla Betsson 1.19 7.40 12.50 Betano 1.23 6.90 15.50 Bet365 1.20 7.00 12.00 1xBet 1.27 6.91 11.90 DoradoBet 1.22 7.00 12.00

Real Madrid vs Sevilla: últimos enfrentamientos

17/12/2025 | CF Talavera 2-3 Real Madrid

14/12/2025 | Alavés 1-2 Real Madrid

10/12/2025 | Real Madrid 1-2 Manchester City

07/12/2025 | Real Madrid 0-2 Celta de Vigo

13/12/2025 | Athletic Club 0-3 Real Madrid

¿En qué estadio juegan Real Madrid vs Sevilla?

Real Madrid vs Sevilla jugarán en el Estadio Santiago Bernabéu.

El partido entre Real Madrid vs Sevilla está programado a llevarse a cabo en el inmediaciones del mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Este majestuoso escenario cuenta con una capacidad de 84 mil espectadores.