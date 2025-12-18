- Hoy:
Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre: programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 19 de diciembre. Hay fútbol en las principales ligas del mundo, como la LaLiga, Bundesliga y etc. Horarios y canales para ver fútbol GRATIS.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Borussia Dortmund vs. Borussia M'Gladbach
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Valencia vs. Mallorca
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Jupiler Pro League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Charleroi vs. Genk
|bet365
Partidos de hoy por la Copa Francia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Avranches vs. Brest
|14:45
|Canet Roussillon vs. Montpellier
|14:45
|EA Guingamp vs. Laval
|14:45
|IC Croix vs. Reims
|14:45
|Les Herbiers vs. Angers
|14:45
|Perigny vs. Le Mans
|14:45
|Lens vs. Feignies-Aulnoye
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Swansea vs. Wrexham
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Supercopa de Italia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Bolonia vs. Inter
|DGO y DSports
Partidos de hoy por amistosos de clubes
|Horarios
|Partidos
|Canales
|06:00
|TPS Turku vs. KaPa
|16:00
|Mazatlán vs. Atlético San Luis
|16:00
|Santos Laguna vs. Atlante
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Estoril vs. SC Braga
|Bet365
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
