Partidos de hoy, viernes 19 de diciembre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 19 de diciembre. Horarios y canales de TV para ver fútbol GRATIS.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy viernes 19 de diciembre.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 19 de diciembre. Hay fútbol en las principales ligas del mundo, como la LaLiga, Bundesliga y etc. Horarios y canales para ver fútbol GRATIS.

Real Madrid y Sevilla juegan este sábado por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Borussia Dortmund vs. Borussia M'GladbachDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HoraPartidoCanal
15:00Valencia vs. MallorcaDSports y DGO

Partidos de hoy por la Jupiler Pro League

HoraPartidoCanal
14:45Charleroi vs. Genkbet365

Partidos de hoy por la Copa Francia

HorariosPartidosCanales
14:45Avranches vs. Brest
14:45Canet Roussillon vs. Montpellier
14:45EA Guingamp vs. Laval
14:45IC Croix vs. Reims
14:45Les Herbiers vs. Angers
14:45Perigny vs. Le Mans
14:45Lens vs. Feignies-Aulnoye

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
15:00Swansea vs. WrexhamDisney Plus

Partidos de hoy por la Supercopa de Italia

HoraPartidoCanal
14:00Bolonia vs. InterDGO y DSports

Partidos de hoy por amistosos de clubes

HorariosPartidosCanales
06:00TPS Turku vs. KaPa
16:00Mazatlán vs. Atlético San Luis
16:00Santos Laguna vs. Atlante

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:15Estoril vs. SC BragaBet365

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Jesús Yupanqui
