Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Real Madrid vs. Sevilla se enfrentan este sábado 20 de diciembre, desde el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. Sevilla: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de LaLiga de España y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Sevilla, por la décima séptima fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla?

Brasil: Disney Plus

Bolivia: Tigo Sports

Perú y resto de Sudamérica: Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO

España: Movistar Plus y LaLiga TV

México: SKY Sports

Centroamérica: SKY Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y fuboTV

Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga EA Sports 2025-26

Será la segunda vez en lo que va del año en la que los clubes Real Madrid y Sevilla se vean las caras. Y es que el 18 de mayo, los dirigidos por ese entonces Carlo Ancelotti vencieron como visitantes a los blanquirrojos con los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2025-26, el conjunto merengue está a cuatro puntos del líder FC Barcelona, mientras que el elenco andaluz solo lucha por un acceso a Conference League.

La 'Casa Blanca', con 39 puntos, necesita ganar y al mismo esperar que el Barça no sume de a tres en esta fecha, de esa se les abrirá una gran oportunidad para alcanzar el liderato. Por su parte, los 'Sevillistas' tendrán que superar la reciente eliminación en la Copa del Rey y tratar de salir de la zona media de la tabla de posiciones.