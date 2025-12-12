- Hoy:
Barcelona vs Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y alineaciones por LaLiga
Barcelona enfrenta a Osasuna por la fecha 16 de LaLiga, este sábado 13 de diciembre en el estadio Spotify Camp Nou a partir de las 12:30 p. m. hora peruana.
Barcelona enfrenta a Osasuna con el firme objetivo de consolidarse como único líder de LaLiga. El partido está programado para disputarse este sábado 13 de diciembre en el estadio Spotify Camp Nou a partir de las 12:30 p. m. hora peruana y la transmisión puedes seguirlo mediante DIRECTV Sports y Movistar Plus.
El equipo blaugrana dirigido por el alemán Hansi Flick tiene de una importante racha positiva, pero lo más fuerte es que es líder en solitario en la tabla de posiciones al sumar 40 puntos contra los 36 del Real Madrid, que no la pasa nada bien.
En la previa del partido, el técnico alemán dejó una contundente opinión sobre el clásico rival: "No nos centramos en el Madrid, sino en lo nuestro. ¿Si el fútbol es injusto con los entrenadores y se tiene poca paciencia? Podríamos hablar de esto durante horas, pero no quiero hablar del Real Madrid, o de otras cosas, solo del Barça. El Real Madrid no es mi tema", precisó Flick.
Por su parte, Osasuna vive un panorama complejo en el torneo español. Apenas registra 15 puntos y solo lo separa una unidad de la zona del descenso, por lo que intentar tumbarse a Barcelona será una verdadera batalla titánica.
Barcelona vs Osasuna: hora
Estos son los principales horarios en el mundo:
- Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 1.30p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2.30 p. m.
- México y Centroamérica: 11.30 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:30 p.m.
- España: 7.30 p. m.
Barcelona vs Osasuna: canal y dónde ver transmisión
La transmisión del partido para Perú y resto de países de Sudamérica estará a cargo de DIRECTV Sports. Además, puedes seguir el encuentro online por internet mediante la aplicación DGO.
Barcelona vs Osasuna: apuestas y pronóstico
|APUESTAS
|BARCELONA
|X
|OSASUNA
|BETSSON
|1.19
|6.90
|14.50
|BETANO
|1.23
|7.40
|13.00
|1XBET
|1.24
|7.50
|12.90
|DORADOBET
|1.22
|7.00
|12.00
Barcelona vs Osasuna: alineaciones
FC Barcelona: Garcia, Koundé, Cubarsi, Martín, Balde, Bardghji, García, Pedri, Lamine Yamal, Ferran, Rapinha.
Osasuna: Herrera, Herrando, Catena, Boyomo, Bretones, Moncayola, Torró, Arguibide,Muñoz, Budimir, Oroz.
