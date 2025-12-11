Real Madrid tomó fuerte decisión sobre la continuidad de Xabi Alonso tras malos resultados

0
Real Madrid sumó dos derrotas consecutivas y la continuidad de Xabi Alonso se puso en duda; sin embargo, el club tomó una drástica decisión.

Sandra Morales
Xabi Alonso Continuará en el Real Madrid pese a las críticas
Xabi Alonso Continuará en el Real Madrid pese a las críticas | FOTO: AFP
Xabi Alonso ha sido el blanco de críticas en España tras los últimos decepcionantes resultado del Real Madrid. La prensa y los hinchas apuntaron contra el DT y hasta pidieron su salida; sin embargo, el club merengue, liderado por Florentino Pérez, tomó una drástica decisión en torno a su futuro deportivo.

Y si bien es cierto la continuidad de Xabi Alonso está garantizada, los próximos resultados serán claves, más allá del apoyo público que hicieron los jugadores merengues post derrota contra el Manchester City por la Champions League. La cúpula blanca urge ver buenos resultados e inmediatos.

Jugadores como Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Jude Bellingham y Raúl Asencio salieron a dar la cara y defender a Xabi Alonso después de la derrota en el Bernabéu contra el City. "Estamos al 100% con nuestro entrenador… Cada partido estamos siendo examinados, como toda la vida en Real Madrid. Sabemos la presión que tenemos. El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien", explicaron.

El domingo 14 de diciembre, Real Madrid tendrá una oportunidad de oro para recuperar la confianza y el paso en LaLiga. La 'Casa Blanca' visita a Alavés, que busca seguir escalando en la tabla de posiciones. Posteriormente, los de Xabi Alonso jugarán la ronda de 32avos de final de la Copa del Rey ante Talavera, un club de tercera división de España. Estos dos encuentros marcará el rumbo del DT.

Próximos partidos del Real Madrid

  • Alavés vs Real Madrid - LaLiga
  • Talavera vs Real Madrid - Copa del Rey
  • Real Madrid vs Sevilla - LaLiga
  • Real Madrid vs Betis - LaLiga
  • Atlético vs Real Madrid - Semis Supercopa de España

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales.

