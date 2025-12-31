0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 1 de enero: programación, hora y dónde ver fútbol

Esta es la programación deportiva con los partidos de este 1 de enero. Encontrarás acción en la Premier League.

La pelota no se detiene y este 2026 inicia con una agenda intensa en el deporte rey, este jueves 1 de enero habrá acción y partidos con pronóstico reservado en la Premier League y Championship. Sigue la agenda completa con los enfrentamientos más resaltantes de la jornada.

Partidos de hoy en Premier League

HORAPARTIDOCANAL
12:30Liverpool vs Leeds United ESPN, Disney+ Premium, Zapping
12:30Crystal Palace vs Fulham Disney+ Premium, Palace TV+, ESPN4, Zapping, Claro TV+
15:00Brentford vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium, Max
15:00Sunderland vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy de Championship:

HORAPARTIDOSCANAL
7:30Blackburn Rovers vs Wrexham Disney+ Premium, Club Channel (home - away), Claro TV+
10:00Ipswich Town vs Oxford United Club Channel (home - away), Sky Sports+
10:00Swansea City vs West Bromwich Albion Club Channel (home - away), Sky Sports+
10:00Southampton vs Millwall Disney+ Premium, ESPN 5 Sur, Club Channel (home - away)
10:00Hull City vs Stoke City Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
10:00Watford vs Birmingham City Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, CBS Sports Network
10:00Preston North End vs Sheffield Wednesday Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+
10:00Bristol City vs Portsmouth Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+
10:00Derby County vs Middlesbrough Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
10:00Charlton Athletic vs Coventry City Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
10:00Queens Park Rangers vs Norwich City Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
12:30Sheffield United vs Leicester City Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Club Channel

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

