Partidos de hoy EN VIVO, jueves 1 de enero: programación, hora y dónde ver fútbol
Esta es la programación deportiva con los partidos de este 1 de enero. Encontrarás acción en la Premier League.
La pelota no se detiene y este 2026 inicia con una agenda intensa en el deporte rey, este jueves 1 de enero habrá acción y partidos con pronóstico reservado en la Premier League y Championship. Sigue la agenda completa con los enfrentamientos más resaltantes de la jornada.
Partidos de hoy en Premier League
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|12:30
|Liverpool vs Leeds United
|ESPN, Disney+ Premium, Zapping
|12:30
|Crystal Palace vs Fulham
|Disney+ Premium, Palace TV+, ESPN4, Zapping, Claro TV+
|15:00
|Brentford vs Tottenham Hotspur
|Disney+ Premium, Max
|15:00
|Sunderland vs Manchester City
|ESPN, Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy de Championship:
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|7:30
|Blackburn Rovers vs Wrexham
|Disney+ Premium, Club Channel (home - away), Claro TV+
|10:00
|Ipswich Town vs Oxford United
|Club Channel (home - away), Sky Sports+
|10:00
|Swansea City vs West Bromwich Albion
|Club Channel (home - away), Sky Sports+
|10:00
|Southampton vs Millwall
|Disney+ Premium, ESPN 5 Sur, Club Channel (home - away)
|10:00
|Hull City vs Stoke City
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Watford vs Birmingham City
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, CBS Sports Network
|10:00
|Preston North End vs Sheffield Wednesday
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+
|10:00
|Bristol City vs Portsmouth
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+
|10:00
|Derby County vs Middlesbrough
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Charlton Athletic vs Coventry City
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
|10:00
|Queens Park Rangers vs Norwich City
|Club Channel (home - away), Bet365, Sky Sports+, Paramount+
|12:30
|Sheffield United vs Leicester City
|Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Club Channel
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
