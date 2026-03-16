El fuerte cruce de Neymar con André Carrillo que impactó a destacado medio brasileño
Neymar tuvo un fuerte cruce con André Carrillo en pleno partido entre Santos vs. Corinthians por el Brasileirao. Este hecho impactó a un destacado medio brasileño.
Santos empataron 1-1 con Corinthians por una nueva jornada del Brasileirao. André Carrillo y Neymar protagonizaron un tenso momento en el duelo que se viralizó en las redes sociales. La ‘Culebra’ quería cruzar el campo para permitir el cambio, pero el árbitro le señaló que se retire por la zona más cercana.
Esto desató el enojo del astro brasileño, que empujó al jugador que fue convocado por Mano Menezes para los partidos amistosos que sostendrá Perú en marzo. Carrillo no respondió a la provocación de 'Ney', solo dejó la cancha por la zona donde le indicó el árbitro.
El cruce no pasó desapercibido para los internautas y la prensa brasileña. TNT Sports Brasil describió el hecho, señalando que Neymar buscó acelerar el ritmo del partido porque Santos buscaba el triunfo.
"Ney quería presionar el reemplazo. Carrillo iba a dejar el partido, pero quería cruzar el campo. El número 10 del Santos quería acelerar el juego en Vila Belmiro e hizo todo lo posible para acelerar la salida del jugador del Corinthians", señaló el medio.
André Carrillo convocado a la selección peruana
Mano Menezes presentó su lista de convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo. Una de las novedades en la nómina es la presencia de André Carrillo.
La ‘Culebra’ es uno de los referentes de la bicolor. La duda es conocer la posición que usará el DT de la selección peruana a André Carrillo, como volante o segundo delantero.
