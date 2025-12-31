¡Golpe! Sporting Cristal presentó oferta por delantero colombiano de casi medio millón: "Futuro"
Sporting Cristal impacta a poco de cerrar el 2025 y desde Colombia revelan que los celestes presentaron oferta por delantero de 31 años de casi medio millón de euros.
Uno de los equipos que no se queda con los brazos cruzados en este mercado de pases es Sporting Cristal. El cuadro del Rímac se encuentra en una reestructuración de plantel en busca de lograr el título de la Liga 1 2026, así como superar la etapa preliminar de la Copa Libertadores y competir en la fase de grupos. Bajo ese contexto, se ha dado una reveladora noticia sobre un posible fichaje de los 'rimenses' proveniente de Colombia.
Sporting Cristal presentó oferta por delantero colombiano
Recientemente, el periodista Mariano Olsen de Win Sports Colombia, dio una novedosa revelación sobre el futuro del atacante Andrey Estupiñán. Dado que termina su contrato con Deportivo Cali al cierre del 2025, se ha confirmado que el atacante de 31 años tiene varias ofertas sobre la mesa, en el que Sporting Cristal es una de ellas para impacto de los seguidores celestes.
Sabiendo que el equipo 'cervecero' tiene a sus 6 extranjeros completos, esta operación parece complicada para tener legitimidad en la inscripción de los futbolistas. Sin embargo, todo puede dar un giro inesperado en este mercado de fichajes, en caso Sporting Cristal desee resolver el contrato con alguno de sus integrantes del exterior para la inclusión de Andrey Estupiñán.
"Andrey Estupiñán define su futuro. El delantero termina contrato con Deportivo Cali y evalúa ofertas de Deportivo Pasto, Águilas Doradas, The Strongest de Bolivia, además de Sporting Cristal de Perú", informó el periodista Mariano Olsen de Win Sports de Colombia.
Andrey Estupiñán recibió oferta de Sporting Cristal y evalúa la opción de firmar.
Los 6 futbolistas extranjeros de Sporting Cristal para el 2026
De momento, estos son los 6 futbolistas de Sporting Cristal para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2026:
- Felipe Vizeu (Brasil)
- Gustavo Cazonatti (Brasil)
- Santiago González (Argentina)
- Gabriel Santana (Brasil)
- Juan Cruz González (Argentina)
- Cristiano Da Silva (Brasil)
¿En qué clubes jugó Andrey Estupiñán?
- Boyacá Chicó
- Deportivo Pasto
- Deportes Tolima
- Independiente Santa Fe
- Junior FC
- Deportivo Cali
Valor de mercado de Andrey Estupiñán
Según el portal "Transfermarkt", Andrey Estupiñán tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 31 años de edad. El atacante colombiano tuvo su mejor registro en la temporada 2021 cuando defendía a Deportes Tolima, en el que llegó a registrar una cifra de 1 millón de euros.
