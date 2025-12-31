Pieza clave de Sporting Cristal deja polémico mensaje de despedida e impacta a hinchas: "Por siempre"

A poco de cerrar el 2025, Sporting Cristal se vio sorprendido con inesperado mensaje de pieza fundamental que ha formado parte de la historia del club celeste. Luego de varios años vinculado a la institución 'bajopontina', ahora ha dejado una firme publicación en redes sociales que ha generado un sinfín de preguntas en la afición.

Se trata de uno de los auspiciadores principales de Sporting Cristal como Doradobet. Esta casa de apuestas tomó protagonismo este 2025 tras lucir su marca en el pecho de la camiseta principal. Sin embargo, su contrato finaliza este 31 de diciembre, por lo que no se llegó a un acuerdo de renovación.

La misma marca anticipó en redes un inesperado mensaje que ha deja muchos incógnitas en la afición celeste. Y es que no solo agradeció este 2025 por pertenecer a Sporting Cristal, sino que se despidió de una manera que ningún seguidor lo tenía en mente.

"Orgullosos de haber sido parte de esta paSCión. ¡Fuerza Cristal hoy y siempre! Por siempre aquí", escribió la marca de apuestas deportivas en sus redes sociales.

Sponsor de Sporting Cristal deja polémico mensaje al cierre del 2025. Foto: X Doradobet.

Doradobet llegó a Sporting Cristal a inicios del 2022. El equipo celeste presentó novedades en cuanto a sus auspiciadores y logró este vínculo hasta el 2024. Llegado a ese año, se logró renovar la confianza hasta fines del 2025, pero para el 2026 no habrá más relación entre ambos bandos.

Sporting Cristal despide a su auspiciador

Luego del post de la casa de apuestas que auspiciaba a Sporting Cristal, el mismo club celeste hizo oficial el cierre de contrato para impacto de los aficionados.

"¡Gracias, Doradobet! Hoy cerramos 4 años llenos de PaSCión con ustedes, en los que nos acompañaron en cada momento, en cada tribuna, en cada grito de gol. ¡Gracias por compartir el amor por nuestros colores!", informó Sporting Cristal en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Sporting Cristal anuncia salida de uno de sus sponsors.

Auspiciadores que terminan contrato con Sporting Cristal este 2025

Así como el mencionado Doradobet, se puede informar que la Backus y Cerveza Cristal culminan contrato con Sporting Cristal al cierre de este 2025. De hecho, para esta temporada, dicha marca pasó de ser la principal a una alterna que se lució sobre el dorsal. Por otra parte, se conoce del caso de Caja Piura que está con contrato hasta cierre del 2026, pero que se encuentra en "arbitraje" ante la incertidumbre que vivió el club celeste a mediados de este año.

Fichajes de Sporting Cristal 2026

Estos son los fichajes que ha confirmado Sporting Cristal en lo que va del mercado de pases 2026: