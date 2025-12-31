Diego Enríquez da fuerte opinión sobre Paulo Autuori en Cristal: "Los jugadores nos sentimos..."

Uno de los jugadores que brilló este 2025 fue Diego Enríquez. No solo a nivel de Sporting Cristal, sino en lo que refiere a la Liga 1 por el alto rendimiento que mostró en cada uno de los partidos. De hecho, esto le valió para ser llamado a la selección peruana, en el que tuvo la oportunidad de debutar para alegría personal. Fuera de ello, el guardameta nacional se dio el tiempo de dirigirse a Paulo Autuori, estratega brasileño que siguió apostando por el en esta temporada.

Diego Enríquez da firme opinión sobre Paulo Autuori

Recientemente, el portero de Sporting Cristal brindó una entrevista a El Comercio y reveló un sinfín de momentos que vivió a lo largo del año. Uno de ellos fue con relación a la dinámica de trabajo de Paulo Autuori, quien desde Brasil llegó con otra óptica y que exigió en un alto nivel a cada uno de los futbolistas.

Siguiendo esa línea, dejó en claro que cada uno de los integrantes se siente muy cómodo por la manera de trabajar del DT de 69 años. Y es que han entendido su estilo y que ello permite sacar una mejor versión de cada jugador.

"Es un entrenador muy comprensivo, que es muy cerca al jugador si es muy exigente en los entrenamientos, es muy exigente en los partidos y eso es bueno es bueno para que cada uno pueda mejorar, resaltar sus cualidades y poco a poco también en el tema táctico te enseña un montón el profesor en verdad está muy bien en el club y los jugadores nos sentimos muy cómodos con la forma de jugar que él quiere", manifestó el '1' de los celestes.

Diego Enríquez fue una de las figuras de Sporting Cristal en el 2025.

¿Cuándo termina el contrato de Diego Enríquez con Sporting Cristal?

Diego Enríquez tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines del 2027. El golero tiene dos temporadas por delante con camiseta celeste, pero tiene la ilusión de recibir una oferta del exterior que le permita seguir creciendo profesionalmente a sus 23 años de edad.