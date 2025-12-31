0

Calendario de UFC 2026: fechas confirmadas de los eventos de MMA

Revisa el calendario de los eventos de UFC para el 2026. Fechas de las peleas de artes marciales mixtas para el próximo año.

    Fechas confirmadas de UFC para el 2026.
    Toma nota amante de UFC. Te presentamos el calendario del evento de MMA confirmados de enero hasta marzo de 2026. El 'Octágono más importante del mundo' tendrá lugar en Estados Unidos, Australia, México e Inglaterra.

    Calendario UFC 2026: fechas confirmadas

    Enero

    FechaEventoLugar
    24 de eneroUFC 324T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos
    31 de eneroUFC 325Qudos Bank Arena, Sydney, Australia

    Febrero

    FechaEventoLugar
    7 de febreroUFC Fight NightUFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.
    21 de febreroUFC Fight NightToyota Center, Houston, Estados Unidos.
    28 de febreroUFC Fight NightArena CDMX, México.

    Marzo

    HorariosFechaLugar
    7 de marzoUFC 326T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos.
    14 de marzoUFC Fight NightUFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.
    21 de marzoUFC Fight NightThe 02, Londres, Inglaterra.
    28 de marzoUFC Fight NightClimate Pledge Arena, Seattle, Estados Unidos.

    El primer evento de UFC del 2026 iniciará el 24 de enero en Nevada y tendrá a Justin Gaethje contra Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero. Un duelo que promete cautivar a los amantes de MMA.

    Siete días después de este evento, la UFC llegará a Australia para realizar UFC 325. Alexander Volkanovski y Diego Lopes serán los protagonistas del evento y pelearán por el título de peso pluma.

    Para marzo se realizarán cuatro eventos, incluyendo UFC 326. Max Holloway se medirá contra Charles Oliveira por el título de peso ligero. Una pelea muy esperada por los fanáticos.

