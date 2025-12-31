Calendario de UFC 2026: fechas confirmadas de los eventos de MMA
Revisa el calendario de los eventos de UFC para el 2026. Fechas de las peleas de artes marciales mixtas para el próximo año.
Toma nota amante de UFC. Te presentamos el calendario del evento de MMA confirmados de enero hasta marzo de 2026. El 'Octágono más importante del mundo' tendrá lugar en Estados Unidos, Australia, México e Inglaterra.
Calendario UFC 2026: fechas confirmadas
Enero
|Fecha
|Evento
|Lugar
|24 de enero
|UFC 324
|T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos
|31 de enero
|UFC 325
|Qudos Bank Arena, Sydney, Australia
Febrero
|Fecha
|Evento
|Lugar
|7 de febrero
|UFC Fight Night
|UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.
|21 de febrero
|UFC Fight Night
|Toyota Center, Houston, Estados Unidos.
|28 de febrero
|UFC Fight Night
|Arena CDMX, México.
Marzo
|Horarios
|Fecha
|Lugar
|7 de marzo
|UFC 326
|T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos.
|14 de marzo
|UFC Fight Night
|UFC Apex, Las Vegas, Estados Unidos.
|21 de marzo
|UFC Fight Night
|The 02, Londres, Inglaterra.
|28 de marzo
|UFC Fight Night
|Climate Pledge Arena, Seattle, Estados Unidos.
El primer evento de UFC del 2026 iniciará el 24 de enero en Nevada y tendrá a Justin Gaethje contra Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero. Un duelo que promete cautivar a los amantes de MMA.
Siete días después de este evento, la UFC llegará a Australia para realizar UFC 325. Alexander Volkanovski y Diego Lopes serán los protagonistas del evento y pelearán por el título de peso pluma.
Para marzo se realizarán cuatro eventos, incluyendo UFC 326. Max Holloway se medirá contra Charles Oliveira por el título de peso ligero. Una pelea muy esperada por los fanáticos.
