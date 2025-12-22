0

Así quedó el rostro de Jake Paul tras sufrir doble fractura de mandíbula en su pelea ante Joshua

Jake Paul sufrió la doble fractura de mandíbula en su pelea de boxeo contra Anthony Joshua. El reconocido youtuber está internado y su estado preocupa a sus fanáticos.

    Jesús Yupanqui
    Así quedó el rostro de Jake Paul tras su pelea contra Anthony Joshua.
    Así quedó el rostro de Jake Paul tras su pelea contra Anthony Joshua. | FOTO: AFP
    En el sexto asalto round, Anthony Joshua, excampeón del mundo de los pesos pesados, lanzó un golpe en la mandíbula de Jake Paul. El reconocido youtuber cayó a la lona y el árbitro señaló la derrota por nocaut.

    Minutos después de la pelea, Jake Paul informó que sufrió la doble fractura de su mandíbula. El peleador fue internado en el Hospital Universitario de Miami, a quien agradeció por la atención.

    Jake Paul

    La mandíbula de Jake Paul.

    "Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí", expresó Jake Paul.

    En su cuenta de Instagram, el hermano de la estrella de la WWE compartió fotos de su rostro, lo que impactó a sus fanáticos.

    Jake Paul

    Jake Paul sufrió la fractura de mandíbula.

    Anthony Joshua elogió a Jake Paul

    En el ring, Anthony Joshua llenó de elogios a Jake Paul. Indicó que realizó un gran papel y se levantó cada vez que se cayó en la lona. Pidió respeto para su oponente porque nunca se rindió.

    "Se requiere ser un verdadero hombre para hacerlo. A cualquiera que se ponga los guantes siempre se le da respeto, y tenemos que darle respeto a Jake por intentar, intentar e intentar. Bien hecho. Esta noche se enfrentó a un fuego real, alguien que venía de 15 meses de inactividad. Nos sacudimos el óxido y no veo la hora de arrancar el 2026", expresó.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

