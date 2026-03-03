0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO, vuelta de la Copa del Rey

Precio del dólar en Perú cerró con fuerte alza HOY: ¿a cuánto cotiza la moneda internacional?

El dólar en el Perú ha presentado un incremento considerable durante este martes 3 de marzo. Conoce AQUÍ la ÚLTMA INFORMACIÓN.

Daniela Alvarado
Conoce el precio del dólar en el Perú HOY
Conoce el precio del dólar en el Perú HOY | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El dólar en Perú cerró el día de HOY, martes 3 de marzo con un fuerte aumento que ha preocupado a más de uno, ya que esto se genera en medio de la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual amenaza con golpear el crecimiento y hacer que la inflación mundial avance mucho más rápido.

¿Habrá paro de transportistas este 5 de marzo? Consulta qué se sabe

PUEDES VER: ¿Se confirmó paro de transportistas para este 5 de marzo? Esto es LO ÚLTIMO que se sabe tras anuncio de marcha

La data oficial establece que el tipo de cambio se ha disparado en gran cantidad llegando a estar en S/3,4200, por lo mencionado en la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. La subida del inicio de la semana se mantiene.

Precio del dólar

Precio del dólar aumenta este 3 de marzo / FOTO: Freepik

Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de marzo

  • Banco de la Nación
  • Compra: S/3,320
  • Venta: S/3,420
  • Scotiabank
  • Compra: S/3,310
  • Venta: S/3,433
  • BBVA
  • Compra: S/3,284
  • Venta: S/3,448

¿En cuánto cerró el dólar este martes 3 de marzo?

De acuerdo a la última información brindada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar en el país cerró el martes 3 de marzo en 3,4200, teniendo una apertura de 3,3745.

Precio del dólar en mercado paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se valoriza en S/ 3.370 para la compra y se vende a S/ 3.410, según lo que señala la plataforma oficial de cuantoestaeldolar.pe.

¿Cuánto incrementó el precio en comparación al 2 de marzo?

El precio del dólar para este martes 3 de marzo presentó una variación de 1,64% frente al escenario del lunes 2 de marzo, que registró una cifra de S/3,364.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima anuncia excelente noticia para vecinos: obra terminada brindará mayor seguridad en la zona

  2. ¿Se confirmó paro de transportistas para este 5 de marzo? Esto es LO ÚLTIMO que se sabe tras anuncio de marcha

  3. Cronograma ONP de marzo 2026: consulta las fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano