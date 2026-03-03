Precio del dólar en Perú cerró con fuerte alza HOY: ¿a cuánto cotiza la moneda internacional?

El dólar en Perú cerró el día de HOY, martes 3 de marzo con un fuerte aumento que ha preocupado a más de uno, ya que esto se genera en medio de la ‌guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual amenaza con golpear el crecimiento y hacer que la inflación mundial avance mucho más rápido.

La data oficial establece que el tipo de cambio se ha disparado en gran cantidad llegando a estar en S/3,4200, por lo mencionado en la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. La subida del inicio de la semana se mantiene.

Precio del dólar aumenta este 3 de marzo / FOTO: Freepik

Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de marzo

Banco de la Nación

Compra: S/3,320

Venta: S/3,420

Scotiabank

Compra: S/3,310

Venta: S/3,433

BBVA

Compra: S/3,284

Venta: S/3,448

¿En cuánto cerró el dólar este martes 3 de marzo?

De acuerdo a la última información brindada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del dólar en el país cerró el martes 3 de marzo en 3,4200, teniendo una apertura de 3,3745.

Precio del dólar en mercado paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se valoriza en S/ 3.370 para la compra y se vende a S/ 3.410, según lo que señala la plataforma oficial de cuantoestaeldolar.pe.

¿Cuánto incrementó el precio en comparación al 2 de marzo?

El precio del dólar para este martes 3 de marzo presentó una variación de 1,64% frente al escenario del lunes 2 de marzo, que registró una cifra de S/3,364.