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Tim Payne en el Mundial 2026: cuándo es el debut de Nueva Zelanda y en qué canal ver
El popular jugador neozelandés está a pocos días de debutar en el Mundial 2026, cuando se enfrente a Irán en el SoFi Stadium.
Falta poco para el tan esperado debut de uno de los futbolistas que se volvió popular en la previa del Mundial 2026. Se trata de Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, quien se enfrentará a Irán en Los Ángeles.
Para este encuentro, ambas selecciones llegan con preparaciones distintas. Los ‘All Whites’ afrontaron amistosos de gran exigencia en los que no obtuvieron resultados favorables. Por su parte, los iraníes han ganado sus últimos compromisos de preparación, por lo que llegarán con la confianza de poder sumar sus primeros tres puntos en el torneo.
¿Cuándo juega Tim Payne con Nueva Zelanda?
Tim Payne debutará con Nueva Zelanda este lunes 15 de junio, contra Irán, encuentro que se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
Así luce el SoFi Stadium
¿A qué hora juega Nueva Zelanda vs Irán?
Este partido se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países para que no te pierdas el debut del lateral derecho.
- Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Chile, Paraguay: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 10.00 p. m.
- México: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami): 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (del día siguiente)
¿Dónde ver Nueva Zelanda vs Irán?
¿Dónde ver el debut de Tim Payne? Este encuentro se podrá seguir por la señal de DirecTV. Además, se podrá ver vía streaming a través de las plataformas de DGO y Paramount+.
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