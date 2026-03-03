Estación Gamarra del tren CIERRA HOY: Línea 1 del Metro de Lima confirma decisión y revela hasta cuándo será

Miles de pasajeros deberán tomar precauciones este martes 3 de marzo. La Línea 1 del Metro de Lima anunció el cierre temporal de la estación Gamarra debido a intervenciones realizadas por la Municipalidad de Lima en los alrededores de este importante punto de acceso.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido la mañana de hoy, la estación Gamarra permanecerá cerrada desde las 5:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Como parte de esta medida preventiva, los trenes no realizarán paradas en dicha estación durante ese intervalo de tiempo.

La entidad explicó que la decisión se tomó con el propósito de resguardar la seguridad de los pasajeros mientras se ejecutan acciones municipales en la zona, una de las más concurridas de la capital debido a su intensa actividad comercial.

Estación Gamarra permanecerá cerrada hoy.

¿El tren de la Línea 1 seguirá funcionando con normalidad?

Sí. La Línea 1 precisó que el servicio se mantiene 100% operativo en las demás estaciones del sistema. Esto significa que los trenes continuarán circulando en su horario habitual, pero omitirán la parada en Gamarra hasta que concluya el cierre temporal.

Se trata de una medida puntual que solo afectará a los usuarios que tengan como punto de partida o destino esta estación.

¿Qué estaciones pueden usarse como alternativa?

Ante el cierre, la empresa operadora recomendó a los pasajeros planificar su viaje con anticipación y considerar como alternativas las estaciones Miguel Grau o Nicolás Arriola para continuar su recorrido.

Estas estaciones permitirán a los usuarios desplazarse hacia el emporio comercial de Gamarra o salir de la zona mientras dure la restricción.