Pago de Pensión 65 se adelanta por emergencia climática: Midis confirma nueva fecha de entrega de S/ 350

Ante la emergencia climatológica por intensas lluvias en varias regiones del Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el adelanto del pago de Pensión 65, beneficiando a más de 824 mil adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La medida busca que los usuarios puedan contar con el subsidio económico de manera anticipada para enfrentar la temporada de lluvias.

¿Desde cuándo se puede cobrar Pensión 65?

La titular del Midis, Lily Vásquez Dávila, confirmó: "A partir del lunes 9 de marzo, los más de 824 000 adultos mayores, que forman parte del programa, podrán acceder a los S/350 que corresponden al segundo padrón (marzo-abril)”.

Inicio de pago: lunes 9 de marzo de 2026

Monto: S/350

Periodo correspondiente: marzo-abril

La modificación fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000031-2026-MIDIS/P65-DE, publicada en el diario oficial El Peruano.

¿Cuántos beneficiarios recibirán el pago adelantado?

El programa social del Midis informó que actualmente cuenta con:

824 351 usuarios a nivel nacional

Más de 740 000 cobran con tarjeta de débito del Banco de la Nación

Retiro disponible en agentes corresponsales y cajeros Multired

Este adelanto permitirá que los adultos mayores tengan liquidez inmediata para afrontar gastos derivados de la emergencia climática.

Nuevo cronograma oficial de pagos Pensión 65 - 2026

El primer abono del año se realizó el 2 de febrero (enero-febrero). Con el nuevo ajuste, estas son las siguientes fechas confirmadas:

9 de marzo : marzo - abril

: marzo - abril 1 de junio : mayo - junio

: mayo - junio 3 de agosto : julio - agosto

: julio - agosto 5 de octubre : setiembre - octubre

: setiembre - octubre 30 de noviembre: noviembre - diciembre

¿Por qué se adelantó el pago de Pensión 65 este mes?

El Gobierno tomó esta decisión debido a las fuertes precipitaciones que afectan distintas zonas del país, lo que ha generado situaciones de riesgo para miles de familias, especialmente adultos mayores en condición de pobreza extrema.

Con este adelanto, los beneficiarios podrán disponer antes de los S/350 correspondientes al segundo padrón del año.

Si eres usuario de Pensión 65 o tienes un familiar inscrito en el programa, recuerda que el retiro podrá hacerse desde el 9 de marzo en cualquier agente o cajero autorizado del Banco de la Nación.