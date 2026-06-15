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Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: mejora concurridas calles del centro en beneficio de los vecinos

La Municipalidad de Lima informó sobre los avances en la rehabilitación de vías, con lo que mejora la seguridad y la transitabilidad para conductores y peatones.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima rehabilitó pistas en el centro y mejora la calidad de las vías.
La Municipalidad de Lima rehabilitó pistas en el centro y mejora la calidad de las vías. | Composición: Líbero/Municipalidad de Lima
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La Municipalidad de Lima compartió una buena noticia y es que este último fin de semana se realizaron importantes avances en la rehabilitación de vías del Cercado de Lima, una medida que busca mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad tanto a conductores como peatones que circulan diariamente por el centro de la capital.

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Como parte de estas labores, la entidad capitalina logró mejorar más de 5.000 metros cuadrados de pistas en distintas calles y avenidas de alta circulación. Los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento vial orientado a optimizar las condiciones de las principales rutas urbanas.

Municipalidad de Lima

Mejoran el estado de las pistas en concurridas calles del Centro de Lima.

Por otro lado, entre las zonas intervenidas figuran importantes arterias como las avenidas Tacna, Emancipación, Colonial, Áncash y Nicolás de Piérola, entre otras. En estos puntos se ejecutaron labores de bacheo y nivelación de la superficie, con el objetivo de corregir desperfectos que afectaban el tránsito vehicular.

Asimismo, la Municipalidad de Lima destacó la renovación de más de 17.000 metros cuadrados de señalización horizontal. Esta intervención incluye el pintado de líneas de tránsito, cruces peatonales y otras demarcaciones viales que contribuyen a mantener el orden y reforzar la seguridad en las calles.

Estas mejoras en el corazón de Lima permitirán una circulación más fluida y reducirán los riesgos de accidentes tanto para conductores como para peatones. Además, se busca prolongar la vida útil de las vías y ofrecer una mejor experiencia de desplazamiento a miles de ciudadanos.

Municipalidad de Lima

Personal de la Municipalidad de Lima trabaja en la rehabilitación de vías en la capital.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar sobre estas recientes intervenciones. 'Qué bien se vería la ciudad si la gente supiera cuidar lo que no le cuesta', 'Excelente, continúen avanzando con ese mismo ímpetu para ir cubriendo poco a poco tanto pedidos vecinales justos', 'Pongan áreas verdes', indicaron.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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