Municipalidad de Lima toma drástica medida en favor de los vecinos y aplica sanción a locales clandestinos

La Municipalidad de Lima ejecutó un nuevo operativo de fiscalización en el Cercado de Lima, donde dispuso la clausura de tres establecimientos que operaban de manera clandestina. Esta intervención forma parte de las acciones que impulsa la comuna para recuperar el orden, reforzar la seguridad y proteger a los vecinos frente a actividades informales que representan un riesgo para la comunidad.

La intervención se desarrolló en las cuadras 9 y 10 del jirón Conchucos, donde las autoridades detectaron inmuebles que funcionaban ilegalmente como talleres y centros de acopio de residuos y materiales reciclables. Según informó la institución capitalina, estos locales desarrollaban sus actividades sin cumplir con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Personal de la municipalidad clausuraron locales clandestinos.

Durante las inspecciones, el personal municipal identificó graves incumplimientos en materia de seguridad, situación que ponía en peligro tanto a los trabajadores como a los residentes de la zona. Ante estas irregularidades, se procedió a imponer las sanciones correspondientes y a iniciar los procedimientos administrativos establecidos por ley.

La Municipalidad de Lima señaló que estas acciones buscan prevenir accidentes, reducir los riesgos asociados al almacenamiento inadecuado de materiales y garantizar que los establecimientos comerciales operen dentro del marco legal. Asimismo, destacó que los operativos de fiscalización continuarán en distintos puntos de la capital para combatir la informalidad.

Locales en el jirón Conchucos almacenaban residuos y materiales reciclables.

La comuna metropolitana reiteró que la recuperación de espacios seguros y el cumplimiento de las normas forman parte de su estrategia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, exhortó a los propietarios de negocios a regularizar su situación y respetar las disposiciones municipales para evitar sanciones.

Finalmente, la Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente en el Cercado de Lima y otros distritos de la capital. Asimismo, los usuarios en redes sociales no dudaron en aplaudir esta favorable acción que brinda mayor seguridad a la comunidad.