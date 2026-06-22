Municipalidad de Lima realizará feria gastronómica "Maestro Cevichero": cuándo y dónde será el evento

La Municipalidad de Lima compartió una buena noticia para todos los amantes del famoso platillo peruano, el ceviche. Se trata de la feria gastronómica "Maestro Cevichero", un evento que reunirá a destacados especialistas en la preparación del plato. La actividad busca promover la riqueza de la gastronomía nacional y ofrecer una experiencia culinaria en el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Ceviche.

La feria se llevará a cabo el jueves 26 y viernes 27 de junio, en el horario de 10.00 a. m. a 4.00 p. m., en el jirón Ucayali, cuadra 6, en el Cercado de Lima. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de diversas propuestas gastronómicas elaboradas por reconocidos maestros cevicheros, quienes demostrarán su talento, creatividad y técnica en la preparación de este emblemático platillo peruano.

La feria gastronómica "Maestro Cevichero" se realizará este 26 y 27 de junio.

Como parte de la programación, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar diferentes versiones del ceviche, conocer nuevas propuestas culinarias y disfrutar de un ambiente dedicado a resaltar la identidad gastronómica del país. Además, el evento busca impulsar a emprendedores y restaurantes especializados en pescados y mariscos.

La comuna limeña invitó a las familias, turistas y amantes de la buena comida a participar en esta feria de ingreso libre, que convertirá al Centro Histórico de Lima en un punto de encuentro para celebrar uno de los platos más representativos de la cocina peruana, cuyo día nacional se conmemora este 28 de junio.

Con esta actividad, la Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de promover espacios que impulsen la cultura, el turismo y la gastronomía local. "Maestro Cevichero" promete convertirse en uno de los eventos más atractivos de la semana, ofreciendo una combinación de sabor, tradición y orgullo nacional para todos los asistentes.

Por su parte, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar. “Mi sueño se cumplió. Una feria con solo mi plato favorito. Será una locura, espero que tengan diversidad, originalidad y tradición. Estoy de ley presente”, “Qué bueno siempre apoyando a los pequeños emprendedores, me apunto para ir”, “No me la pierdo”, “Qué rico, comeré ceviche”, indicaron.