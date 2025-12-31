El formato de la Liga de Naciones que puede reemplazar las Eliminatorias en Sudamérica

A pocos meses del Mundial 2026, a la que la selección peruana no pudo clasificar, la expectativa crece en los hinchas para vivir la fiesta del fútbol. Pero mientras las emociones se centran en este esperado evento, la Conmebol ya planea un cambio para la próxima Copa del Mundo.

PUEDES VER: Selección peruana y las razones del fracaso en este 2025 que no permitieron clasificar al Mundial

Se trata de la Liga de las Naciones, la cual inició en Europa como una alternativa para reemplazar a los partidos amistosos que se disputaban en las fechas FIFA. De esta manera, se busca mantener el nivel competitivo en Sudamérica con miras a la siguiente cita mundialista a desarrollarse en el 2030.

Liga de Naciones en Sudamérica rumbo al Mundial 2030

La Conmebol, junto a la FIFA, trabaja en este nuevo modelo de competencia para el próximo Mundial que promete tener 64 selecciones clasificadas. De esta manera, la mayoría de países de cada región asegurará su presencia en la Copa del Mundo, siendo 9 plazas y media para 10 combinados en Sudamérica. ¿Las Eliminatorias en la región ya no tendrán sentido?

Y es que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay son selecciones que ya están clasificadas debido a que albergarán los primeros partidos. Sin embargo, igualmente podrán participar en este nuevo torneo y así no reducir la cantidad de encuentros para cada selección como se ha venido desarrollando en las Clasificatorias Sudamericanas.

Selección argentina clasificó al próximo Mundial

Formato de la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2030 genera expectativa

De acuerdo a Marca, este formato incluirá a los anfitriones Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que garantiza la actividad oficial de alto nivel durante este tiempo, muy fundamental para su preparación de cada escuadra.

A diferencia de las Eliminatorias, contará con un trofeo y premios económicos significativos para los ganadores. En cuanto al formato, está diseñado para garantizar que las selecciones mantengan la máxima cantidad posible de partidos, es decir, los nueve encuentros como local, y así ningún combinado nacional pierda la posibilidad de ganancias por derechos de televisión, según indica el mencionado medio.

Perú tendrá un escenario más favorable para regresar al Mundial

Cabe señalar que este modelo está inspirado en la Liga de Naciones Femenina, rumbo a la Copa del Mundo 2027, similar al modelo europeo, buscando reemplazar el tradicional todos contra todos. Asimismo, se entregarán puntos oficiales para el ranking FIFA, con lo que Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia llegarán mejor posicionadas al sorteo de grupos.

Aunque el proyecto se encuentra en una fase inicial, en debate y análisis por parte de la Conmebol, la decisión se tomará después del Mundial 2026.