Liga de Naciones: el novedoso formato que busca reemplazar a las Eliminatorias Sudamericanas

La Liga de Naciones aparece como el sustituto de las Eliminatorias Sudamericanas tras posible aumento de cupos al Mundial 2030, algo que favorecerá a Perú y el resto de selecciones de Conmebol

Redacción Líbero
Liga de Naciones reemplazaría a las Eliminatorias.
Liga de Naciones reemplazaría a las Eliminatorias. | composición Líbero
La clasificación al Mundial promete dar un giro histórico en Sudamérica. La Conmebol está trabajando junto a la FIFA en un nuevo modelo de competencia para dejar atrás el tradicional sistema de Eliminatorias y dar paso a una Liga de Naciones, una propuesta que busca mantener el nivel competitivo en la región ante la inminente ampliación de cupos para el Mundial 2030.

Selección peruana recibió gran noticia.

PUEDES VER: ¿Perú clasificado al Mundial? Conmebol da gran noticia a puertas del Congreso de la FIFA

La próxima Copa del Mundo promete contar con 64 selecciones, lo que asegurará a Sudamérica nueve cupos y medio. Esto significa que la mayoría de combinados de la región tendrá prácticamente asegurada su presencia en el torneo, pero ¿ya no habrá etapa de clasificación?

Ante este panorama, la Conmebol explora alternativas y la más firme es la creación de una Liga de Naciones, que entregará puntos oficiales para el ranking FIFA. Esto permitirá que selecciones como Argentina, Brasil, Uruguay o Colombia lleguen mejor posicionadas al sorteo de grupos del Mundial 20230.

Pero la propuesta no se limita solo a la región, pues se analiza la posibilidad de una Liga de Naciones, en alianza con la Concacaf, que abrirá la puerta a duelos de alto nivel contra México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Además de lo deportivo, el proyecto resulta especialmente atractivo en el plano económico, con mayores ingresos por derechos de televisión y patrocinio.

Este cambio responde a una tendencia global: la FIFA impulsa un 'Mundial inclusivo' que aumente la participación de confederaciones como África, Asia y Europa. Cabe precisar que los torneos de clubes como la Champions League en Europa o la Copa Libertadores en Sudamérica ya han reformado sus formatos para sumar más partidos y mayores ganancias.

De aprobarse la propuesta, Perú tendrá un escenario más favorable para regresar a la Copa del Mundo, aunque el verdadero reto estará en rediseñar las competencias previas para que no se pierda la exigencia y competitividad que históricamente caracterizan a las Eliminatorias sudamericanas.

