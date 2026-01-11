Futbolista peruano remece el mercado al ser anunciado como flamante refuerzo de Bolívar

Cada vez vemos menos peruanos jugado en el extranjero. Parece que ya se acabó la 'época dorada' en Perú, porque ya hasta los últimos mundialistas, en su mayoría, están jugando en la Liga 1. La Selección Peruana debe apuntar alto y enfocarse en la futuras estrellas, como este jugador que acaba de firmar con Bolívar de Bolivia.

Nació en Perú, pero se mudó a Bolivia y allá empezó su formación en el fútbol. Sus padres son bolivianos, es por eso que logró ser parte de la Selección Sub 17 y Sub 20 de Bolivia. Aún así, aún tiene la posibilidad de jugar por Perú y todo porque es peruano de nacimiento. Se trata de Matías Galindo, volante de 19 años.

Fue anunciado como refuerzo de Bolívar y es una sus más grandes apuestas a futuro. El volante llega como refuerzo para sumar en la liga local y hasta tendrá la chance de debutar en la Copa Libertadores. Es muy difícil que desista de Bolivia para que juegue por Perú. No cabe duda de que si destaca en 2026, desde Videna busquen contactarlo.

Conexión con Alianza Lima

Matías Galindo nació el 10 de abril de 2006 en la capital peruana. Esto ocurrió durante el paso de su padre, el exfutbolista boliviano Gonzalo Galindo, por Alianza Lima, club con el que salió campeón nacional ese mismo año. Así que tranquilamente, por influencia de su padre y historia, su corazón sería blanquiazul.

Último Perú vs Bolivia

El último partido entre ambas selecciones se dio en el último mes de diciembre. El partido se jugó en Chincha y la Selección Peruana se impusó 2-0 ante el conjunto altiplánico.