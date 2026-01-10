Ganador del Balón de Oro muy interesado en futbolista peruano: "Llamó nuestra atención"

¡Lo quiere! Un ganador del Balón de Oro sorprendió al deshacerse en elogios por un delantero de la selección peruana, quien pronto estará luciendo su fútbol en una de las ligas más prestigiosas de Europa. Como sabemos, actualmente no hay muchos elementos nacionales en el 'viejo continente', por lo que la transferencia de este destacado jugador es un detalle sumamente importante.

El exfutbolista que halagó a nuestro compatriota es Tomás Rosicky, que jugó en grandes clubes como Borussia Dortmund de la Bundesliga y Arsenal de la Premier League. El recordado mediocampista ganó un Balón de Oro de República Checa, premio que se otorga al mejor jugador de la temporada en dicho país, durante el 2002 y es voz autorizada para hablar sobre el flamante fichaje del Sparta Praga, elenco donde se retiró.

Y es que Joao Grimaldo es el nuevo delantero del club checo y pronto estará luciéndose con su camiseta. Por ello, el exjugador y actual director deportivo del Sparta Praga decidió dar unas palabras al respecto. "Joao Grimaldo llamó nuestra atención principalmente en los duros partidos de Perú. Es un jugador ofensivo rápido, muy activo técnicamente, puede abarcas las bandas. Beneficia al equipo tanto en pases como en situaciones individuales gracias a su buen regate", precisó.

Joao Grimaldo en el Sparta Praga.

De esta manera, el atacante de la selección peruana seguirá con su carrera profesional en Europa, pese al interés que tuvo hace poco Universitario de Deportes, y buscará luchar para migrar a un torneo de mayor nivel. Vale precisar que el 50% de su pase todavía le pertenece al Partizán de Belgrado.

¿En qué clubes ha jugado Joao Grimaldo?

Estos son los clubes en los que ha jugado Joao Grimaldo desde que inició su carrera profesional: