Edwin Oviedo, Ricardo Gareca y el 'Nene' Cubillas se juntan para visitar al Papa León XIV

Empezando el 2026, el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, se juntó con Ricardo Gareca y de Teófilo Cubillas para acudir a la Ciudad del Vaticano y visitar al Santo Padre León XIV. Recordemos que tanto el 'Nene' como el 'Tigre' son recordados por su grato paso en la selección peruana. El primero es el máximo goleador de nuestro combinado en la Copa del Mundo y el segundo nos clasificó al Mundial de Rusia 2018.

En esta ocasión Oviedo le regaló al Papa León su libro biográfico, ‘El Caso Oviedo', en el que cuenta en detalle distintos aspectos de su vida, y no podía faltar una camiseta del seleccionado peruano. La relación entre Edwin Oviedo se remonta a los años en los que Mons. Robert Prevost (ahora Papa León XIV) era Obispo de la Diócesis de Chiclayo, y Oviedo como director ejecutivo del Grupo Oviedo, permanentemente apoyaba las obras del obispado de diferentes maneras.

Cuando fue el fenómeno del niño el año 2017, Oviedo, ya siendo presidente de la FPF, hizo un importante ayuda también para los damnificados del desastre natural. El Santo Padre muy contento con esta visita les dio una bendición especial a sus familias e impartió la bendición para todo el Perú. Como muchos recuerdan, cuando dio su primer discurso como sumo pontífice recordó a nuestro país y en especial a la ciudad de Chiclayo.

Ambas fotos se encuentran en el Instagram de Teófilo Cubillas.

Edwin Oviedo tiene una buena relación con Ricardo Gareca

Vale precisar que Edwin Oviedo y Ricardo Gareca siempre tuvieron una enorme relación, misma que inició en el 2014 cuando el entrenador argentino llegó a la selección peruana con el objetivo de devolverla a una Copa del Mundo. Cuando pocos creían en el director técnico con paso por Universitario de Deportes, el en aquel entonces presidente de la FPF decidió darle su voto de confianza. El resto es historia.

¿Ricardo Gareca volverá a Perú?

Si bien es poco probable que regrese a la selección peruana, aún hay puertas que se le pueden abrir para dirigir en la Liga 1. Hace poco fue rumorado en Alianza Lima y, ante este acontecimiento que al final no se dio, en DENGANCHE le preguntaron a Ricardo Gareca si está dispuesto a entrenar en algún club del campeonato nacional. "No sé quién me puede llegar a hablar. En la medida que veamos algo que nos guste, si es un equipo, me pongo a trabajar en un equipo. Estamos dispuestos a escuchar cualquier propuesta de cualquier club", indicó a inicios del pasado mes de diciembre.